Graffe fritte: ecco un modo facile per preparare questi dolci deliziosi

Oggi vi portiamo una ricetta che vi farà venire l’acquolina in bocca: le graffe fritte con le patate! Questo piatto è un must della tradizione culinaria napoletana, e noi abbiamo deciso di condividerlo con voi. Seguiteci in questo articolo per scoprire come si preparano le nostre deliziose graffe fritte.

Ingredienti

500 g di farina

250 ml di acqua

1 cucchiaino di sale

1 cucchiaino di zucchero

20 g di lievito di birra

100 g di strutto

500 g di patate

Olio per friggere

Procedimento

Iniziate a pelare le patate precedentemente bollite. In una ciotola, mescolate la farina, lo zucchero e il sale. Aggiungete le patate al composto e mescolate in modo da amalgamare bene gli ingredienti. In un’altra ciotola, sciogliete il lievito nell’acqua tiepida e unite alla farina e patate. Aggiungete lo strutto e impastate fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. Coprite l’impasto e lasciatelo riposare per almeno 1 ora. Nel frattempo scaldate l’olio in una padella antiaderente. Prendete piccole porzioni di impasto e formare delle ciambelle o dei cordoncini (a piacere). Friggete le graffe in abbondante olio caldo fino a quando non diventano dorate da entrambi I lati. Scolate su carta assorbente per eliminare l’eccesso di olio. In un recipiente ponete lo zucchero semolato, nel quale dovete rotolare le ciambelle ancora calde per rivestirle completamente di zucchero: le vostre graffe sono pronte. Servitele calde.

Conservazione

Sarebbe meglio consumare le graffe il prima possibile e calde, ma potete conservarle sotto una campana di vetro o in un contenitore ermetico per qualche giorno. Non si consiglia il congelamento.

Le graffe fritte con le patate sono una deliziosa alternativa al classico dolce di fine pasto o si possono mangiare a colazione o per merenda. Sono facili da preparare e piacciono a tutta la famiglia. Con pochi ingredienti, si può creare un’esperienza culinaria unica che soddisferà il palato di tutti. Non perdete tempo, prendete i vostri ingredienti e iniziate a preparare le graffe fritte con le patate: vi assicuriamo che non ve ne pentirete.