Ecco come preparare un buonissimo sformato di patate in 5 minuti e pochi ingredienti

Se sei un appassionato di cucina, allora preparare uno gattò di patate, è un ottimo modo per cimentarti in un piatto saporito e nutriente.

Il gattò di patate è una ricetta che può essere arricchita con vari ingredienti come formaggio, prosciutto, verdure e altro ancora.

In questo articolo imparerai come preparare uno sformato di patate delizioso e saporito, facile da preparare e perfetto per qualsiasi occasione.

Gli ingredienti

500 gr di patate

300 gr di cime di rapa (broccoli)

300 gr di salsiccia

150 gr di provola

1 spicchio d’aglio

1 uovo, 150 gr di cacio grattugiato

pangrattato

olio evo

sale

pepe

Il procedimento

Lavare accuratamente le patate e lessarle intere con la buccia. Intanto sbriciolare la salsiccia e farla rosolare in padella (senza bisogno di olio in quanto già grassa) e tenerla da parte.

Soffriggere i broccoli in padella con 3 cucchiai di olio, uno spicchio d’aglio che andremo poi ad eliminare, aggiustare di sale e porli in un colapasta.

Quando le patate saranno morbide, schiacciarle con uno schiacciapatate e lasciarle raffreddare. Una volta fredde aggiungere l’uovo e il formaggio e aggiustare di sale e pepe.

Ungersi le mani con dell’olio e stendere uno strato di impasto di patate in una teglia cosparsa di olio evo e pangrattato, farcire con i broccoli, la salsiccia e la provola a fettine.

Spennellare con dell’olio evo e spolverizzare con pangrattato. Infornare a 200° per circa 20 minuti.

Le proprietà nutrizionali delle patate

Le patate sono tuberi ricchi di vitamine e minerali che contribuiscono all’apporto nutrizionale giornaliero.

Sono particolarmente ricche di potassio, magnesio, fosforo e vitamine B6 e C. Inoltre, le patate sono anche ricche di fibre alimentari che contribuiscono al benessere intestinale.

Sono quindi un alimento preziosissimo per chi segue una dieta equilibrata.

Come conservare lo sformato di patate

Una volta pronto lo sformato di patate va consumato preferibilmente entro 24 ore dalla preparazione.

Si può decidere di conservarlo per qualche ora in frigorifero ma in tal caso bisogna accertarsi che la temperatura sia adeguata.

Se si vuole conservarlo più a lungo è consigliabile dividerlo in porzioni singole e congelarlo in appositi contenitori o sacchetti da freezer.

Varie ricette per preparare uno sformato di patate

Esistono moltissime varianti dello sformato di patate che si possono preparare secondo i propri gusti personali o quelli della propria famiglia.

Ad esempio, si può arricchire la ricetta classica aggiungendo ingredienti come zucchine, spinaci, funghi o asparagi oppure preparando un versione vegetariana utilizzando solo verdure come base principale dello sformato.

Inoltre, è possibile variare la ricetta utilizzando differenti tipologie di formaggio o aggiungendo altri condimenti come pancetta affumicata o speck.

Preparare uno sformato di patate è un modo semplice ed economico per portare in tavola un piatto gustoso e ricco di vitamine.

Può essere servito come antipasto, come contorno o come piatto unico in base alle preferenze personali.

Inoltre, la sua preparazione è così semplice che qualsiasi principiante può realizzarlo con pochi ingredienti. Provatelo, non ve ne pentirete.

