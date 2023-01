Le patate sotto cenere: un’antica ricetta amata da grandi e piccini dal sapore unico e delizioso

Le patate sotto cenere sono una deliziosa preparazione culinaria che consiste nel cuocere le patate intere, con la buccia, sotto la cenere calda di un fuoco. Questo metodo di cottura consente alle patate di mantenere la loro umidità e di assorbire i sapori del fumo, dando loro un sapore unico e delizioso. Inoltre sono ricche di benefici.

Le proprietà delle patate

Le patate sono un alimento a basso contenuto calorico ma ricco di nutrienti. Ecco alcune delle loro principali proprietà:

Contengono carboidrati complessi: Le patate sono una buona fonte di carboidrati complessi, che forniscono energia a lunga durata. Sono ricche di vitamine e minerali: Le patate contengono vitamine come la vitamina C, la vitamina B6 e la vitamina K, così come minerali come il potassio, il magnesio e il ferro. Contengono fibre: Le patate contengono una discreta quantità di fibra, che aiuta a mantenere il tratto gastrointestinale sano. Sono ricche di antiossidanti: Le patate contengono antiossidanti come la vitamina C e la vitamina E, che aiutano a proteggere le cellule del corpo dai danni dei radicali liberi. Possono aiutare a controllare la pressione sanguigna: Le patate contengono potassio, un minerale che aiuta a controllare la pressione sanguigna e a prevenire l’ipertensione.

È importante notare che per ottenere il massimo beneficio nutritivo, è meglio consumare le patate con la buccia (ecco l’importanza delle patate sotto cenere), poiché la maggior parte dei nutrienti si trova proprio lì. Inoltre, evitare di friggerle o di aggiungere troppo sale o grassi durante la cottura può aiutare a mantenere le patate sane e nutrienti.

Come preparare le patate sotto cenere

Per cucinare le patate sotto cenere, è necessario prima scegliere delle patate di qualità, preferibilmente di dimensioni simili per assicurare una cottura uniforme. Dopo averle lavate e asciugate, è importante punzecchiare la buccia con una forchetta in diversi punti, in modo che la pressione della cottura non faccia scoppiare le patate.

Una volta preparate, le patate vanno poste sopra la cenere calda di un fuoco, coprendole poi completamente con la stessa cenere. È importante mantenere il fuoco vivo e costante, girando le patate di tanto in tanto per evitare che si brucino. La cottura può richiedere da 45 minuti a un’ora, a seconda delle dimensioni delle patate.

Una volta cotte, le patate vanno estratte dalla cenere e lasciate raffreddare per qualche minuto prima di essere sbucciate. La polpa morbida e saporita può essere gustata così com’è o condita con burro, sale e pepe.

Come servirle

Le patate sotto cenere sono una deliziosa alternativa alle patate al forno o bollite e sono perfette per accompagnare carni alla griglia o per essere servite come contorno in un barbecue. Sono anche un’ottima scelta per i campeggiatori e gli amanti della cucina all’aperto, in quanto possono essere facilmente cucinate su un fuoco da campo.

In sintesi le patate sotto cenere sono una prelibatezza culinaria da provare, metodo di cottura antico ma che regala al palato sapori unici e delicati.