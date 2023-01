Pasta e patate cremosa: ecco come preparare una ricetta deliziosa e nutriente

Se sei alla ricerca di un piatto semplice ma delizioso, allora la pasta e patate in versione cremosa è perfetta per te. Questa ricetta è facile da preparare ed è adatta sia ai principianti che ai cuochi esperti. Il risultato finale sarà una pasta cremosa deliziosa e nutriente che farà felici tutti gli invitati. Segui queste semplici istruzioni per preparare la pasta e patate cremosa e sorprendi i tuoi amici con un piatto gustoso e saporito.

Ingredienti necessari per preparare la pasta e patate cremosa

Ingredienti:

500 g di patate

250 g di pasta corta (pasta mista o gnocchetti sardi)

1 cipolla

2 spicchi d’aglio

1/4 tazza di olio d’oliva

Sale e pepe q.b.

Formaggio grattugiato (facoltativo)

Procedimento passo passo per la preparazione

In una pentola soffriggere una cipolla ramata tritata con uno spicchio d’aglio in camicia. Intanto peliamo 4 patate e tagliamole a tocchetti, elimianiamo l’aglio e uniamo le patate alla cipolla, lasciamo cuocere le patate unendo un po’ per volta del brodo vegetale.

Quando le patate saranno morbide uniamo la pasta, (io preferisco la pasta mista o gli gnocchetti sardi). Aggiustiamo di sale e lasciamo cuocere la pasta unendo del brodo se necessario.

Servire con della provola che diventerà filante o con del cacio grattugiato. Il consiglio, a secondo del gusto personale possiamo aggiungere del pomodoro passato e della carota.

La versione napoletana della pasta e patate

La versione napoletana della pasta e patate prevede l’utilizzo del pomodoro nella preparazione del condimento. In questa variante bisognerà dunque aggiungere all’impasto anche qualche cucchiaio di salsa di pomodoro oppure qualche pomodorino fresco tagliato a cubetti.

Inoltre, come ulteriore tocco di sapore, si può anche aggiungere qualche cubetto di formaggio a proprio gusto (come scamorza o provola).

Varianti della ricetta tradizionale

Esistono diverse varianti della ricetta tradizionale della pasta e patate: ad esempio si può utilizzare del prosciutto cotto in sostituzione del formaggio o aggiungere delle verdure come zucchine o carote tagliate a dadini per rendere la ricetta più saporita ed equilibrata dal punto di vista nutrizionale. Per dare maggiore croccantezza alla preparazione si possono anche aggiungere delle scaglie di pane grigliato o della granella di nocciole tostate.

Consigli per servire la pasta e patate cremosa

La pasta e patate è un primo piatto molto gustoso ed energetico che si presta bene sia a pranzi che a cene in famiglia o tra amici. Si consiglia di servire questa specialità accompagnandola con un buon bicchiere di vino rosso oppure con un bel contorno di verdure fresche grigliate o insalata mista. Per renderla ancora più golosa si può anche completare il piatto con un po’ di parmigiano grattugiato o con delle gocce di olio extravergine d’oliva a crudo.

La pasta e patate cremosa è una ricetta deliziosa, facile da preparare e che soddisfa le esigenze di tutta la famiglia. La sua consistenza morbida e il sapore cremoso sono irresistibili, rendendolo un pasto sicuro per qualsiasi occasione. Segui i passaggi sopra descritti per preparare una versione casalinga di questa ricetta classica italiana. E poi… gustati la tua creazione.