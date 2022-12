Zucca sott’olio, una delizia semplice da preparare che ti sorprenderà per i suoi benefici

La zucca sott’olio è una deliziosa e versatile preparazione che si può gustare in qualsiasi momento dell’anno. Non solo è facile da preparare, ma è anche una ricetta salutare, ricca di vitamine e minerali. Inoltre, la sua dolcezza naturale rende questa ricetta ideale per accompagnare qualsiasi tipo di piatto. Oggi vi mostreremo come preparare una gustosa zucca sott’olio in modo semplice ed economico.

1. Cos’è la zucca sott’olio

La zucca sott’olio è una ricetta tipica della cucina italiana, che prevede l’utilizzo di zucche tagliate a fette sottili, conservate in un olio aromatico e leggermente piccante. La preparazione è molto semplice e veloce, richiedendo pochi ingredienti, e il risultato è un contorno delizioso e fresco da servire ad accompagnare i piatti principali. La zucca sott’olio può essere preparata con diverse varietà, dalle più grandi alle più piccole, che possono essere affettate a rondelle o a listarelle.

2. Gli ingredienti necessari per prepararla

Per preparare la zucca sott’olio servono pochi e semplici ingredienti: 1 kg di zucca, 1 spicchio d’aglio, 1/2 bicchiere di aceto bianco, 1 cucchiaio di sale grosso, 250 ml di olio extravergine d’oliva, qualche foglia di basilico o prezzemolo tritati, peperoncino a piacere.

3. Come preparare la zucca sott’olio

Iniziate pulendo la zucca e affettandola a rondelle non troppo spesse. Mettete le fette in una ciotola capiente e ricopritele con l’aceto bianco. Aggiungete il sale grosso e lasciate riposare per circa 20 minuti. Nel frattempo mettete in un pentolino l’olio extravergine d’oliva e fatelo scaldare leggermente a fiamma bassa. Aggiungete l’aglio schiacciato con l’apposito attrezzo e fatelo soffriggere per qualche minuto. Quando l’olio sarà ben caldo versatelo sulle fette di zucca, mescolate delicatamente in modo che tutte le fette siano ben ricoperte dall’olio. Aggiungete il peperoncino a piacere ed eventualmente qualche fogliolina di basilico o prezzemolo tritati.

4. I benefici

La zucca sott’olio è un contorno ricco di vitamine e sali minerali come potassio, magnesio e ferro; inoltre grazie alla presenza dell’aglio favorisce la digestione ed ha proprietà antibatteriche ed antinfiammatorie. Inoltre l’olio extravergine d’oliva utilizzato nella preparazione apporta gli acidi grassi insaturi essenziali al nostro organismo.

5. Consigli per servire la zucca sott’olio

La zucca sott’olio è un contorno saporito e delicato che può essere servito come accompagnamento a secondi piatti a base di carne o pesce oppure può essere gustato come antipasto o contorno per un buffet informale insieme ad altri sottoli o verdure grigliate. Si consiglia di consumare la zucca sott’olio entro 2/3 giorni dalla preparazione per godere appieno del suo sapore fresco ed intenso.

La zucca sott’olio è una ricetta facile da preparare e gustosa da mangiare. Puoi servirla come contorno o come parte di un piatto principale. Può essere accompagnata con pane, pasta o riso per un pasto completo. Questa pietanza è anche un’ottima idea per un aperitivo o un buffet. Con pochi ingredienti e poco tempo, questa ricetta diventerà un grande successo in casa tua.