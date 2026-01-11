Pasta crema di zucca e guanciale: la ricetta perfetta per la domenica

Gennaio è il mese in cui il freddo richiede piatti avvolgenti e nutrienti, capaci di valorizzare gli ingredienti invernali più robusti. Per questa domenica, vi proponiamo un primo piatto che unisce la dolcezza della zucca tardiva alla sapidità croccante del guanciale, con il tocco aromatico del rosmarino.

Pasta con crema di zucca, guanciale e pecorino

Questo piatto è l’ideale per un pranzo conviviale. La zucca Mantovana o la Delica, tipiche di questo periodo, hanno una polpa soda e povera d’acqua che garantisce una cremosità perfetta senza risultare stucchevole.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta corta (mezze maniche o rigatoni)

600 g di zucca (già pulita)

150 g di guanciale tagliato a listarelle

1 scalogno

50 g di pecorino romano grattugiato

Rosmarino fresco q.b.

Olio extravergine d’oliva, sale e pepe nero

Preparazione della base

Iniziate tagliando la zucca a cubetti piccoli. In una padella ampia, fate appassire lo scalogno tritato finemente con un giro d’olio. Aggiungete la zucca e un rametto di rosmarino, fate insaporire per qualche minuto e poi coprite con un mestolo di acqua calda o brodo vegetale. Lasciate cuocere a fuoco medio finché la zucca non risulterà tenera.

La parte croccante e la crema

Mentre la zucca cuoce, mettete il guanciale in una padella fredda e accendete il fuoco. Fate rosolare finché il grasso non sarà diventato trasparente e la carne croccante. Scolate il guanciale e tenetelo da parte, conservando un cucchiaio del suo grasso. Una volta pronta la zucca, eliminate il rosmarino e frullatela (aggiungendo il cucchiaio di grasso del guanciale per dare profondità al sapore) fino a ottenere una crema liscia. Regolate di sale e pepe.

Mantecatura finale

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata e scolatela al dente, avendo cura di conservare un po’ di acqua di cottura. Saltate la pasta direttamente nella crema di zucca, aggiungendo l’acqua necessaria per legare il tutto. Spegnete il fuoco, unite il pecorino romano e mescolate energicamente per creare un’emulsione perfetta.

Servite completando ogni piatto con il guanciale croccante messo da parte e una spolverata di pepe nero macinato al momento.