Vellutata di zucca e ceci croccanti: il comfort food leggero per la domenica di gennaio

Gennaio è il mese della ripartenza e della leggerezza, ma la domenica resta il giorno dedicato al calore della tavola e alla condivisione. Dopo i ricchi banchetti natalizi, il corpo richiede piatti nutrienti ma facili da digerire, capaci di scaldare l’animo senza appesantire troppo la linea. La ricetta che vi proponiamo oggi è un perfetto equilibrio tra comfort food e benessere: una vellutata di zucca e ceci croccanti al rosmarino. Questo piatto sfrutta la dolcezza della zucca di stagione e le proteine vegetali dei legumi, offrendo una consistenza avvolgente che non ha nulla da invidiare alle lasagne o agli arrosti più elaborati.

Gli ingredienti della stagione

Per preparare questa vellutata per quattro persone, avrete bisogno di ingredienti semplici e genuini:

800 g di zucca (qualità Mantovana o Delica per una consistenza più densa)

2 patate medie

240 g di ceci precotti (o già ammollati e lessati)

1 scalogno

Brodo vegetale q.b.

Rosmarino fresco e paprika dolce

Olio extravergine d’oliva, sale e pepe

Preparazione della base

Iniziate pulendo la zucca e le patate, tagliandole a cubetti di dimensioni simili per garantire una cottura uniforme. In una pentola capiente, fate appassire lo scalogno tritato finemente con un filo d’olio. Aggiungete la zucca e le patate, lasciandole insaporire per un paio di minuti, poi coprite a filo con il brodo vegetale bollente. Coprite con un coperchio e lasciate cuocere a fuoco medio per circa 20-25 minuti, finché le verdure non risulteranno tenere.

Il tocco croccante

Mentre le verdure cuociono, occupatevi dei ceci. Scolateli bene e asciugateli con un panno pulito. In una padella antiaderente, scaldate un cucchiaio d’olio con un rametto di rosmarino. Saltate i ceci a fiamma vivace finché non diventano dorati e croccanti. A fine cottura, spolverizzateli con un pizzico di sale e della paprika dolce per un aroma più profondo.

Composizione del piatto

Una volta che le verdure sono pronte, utilizzate un mixer ad immersione direttamente nella pentola per ottenere una crema liscia e vellutata. Se la consistenza dovesse risultare troppo densa, aggiungete un altro mestolo di brodo.

Servite la vellutata ben calda in fondine o ciotole di ceramica. Completate ogni porzione con una manciata generosa di ceci croccanti, un filo d’olio a crudo e una macinata di pepe nero. Per chi non vuole rinunciare a un tocco di carboidrati, potete accompagnare il piatto con dei crostini di pane integrale tostati in forno.