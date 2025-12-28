La ricetta della domenica: panettoncini salati

Il periodo natalizio richiede soluzioni culinarie che sappiano coniugare tradizione e versatilità. Tra le proposte più interessanti della stagione spiccano i panettoncini salati, una variante finger food del classico dolce milanese, pensata per arricchire la tavola degli antipasti con una preparazione soffice e saporita. Questa ricetta, definita come “l’antipasto natalizio più sfizioso”, si distingue per un impasto lievitato arricchito da salumi e formaggi, ideale per essere servito durante i brindisi augurali o i pranzi in famiglia.

Ingredienti

La riuscita di questa preparazione dipende dalla qualità della materia prima, in particolare dalla scelta della farina, che deve garantire la giusta struttura all’impasto durante la lievitazione.

500 g di farina Manitoba

200 ml di latte tiepido

80 ml di olio di semi

2 uova

12 g di lievito di birra fresco

1 cucchiaino di zucchero

Per la farcitura interna, si consiglia l’utilizzo di cubetti di salumi misti e formaggi a pasta filante, che conferiscono al prodotto finito una consistenza morbida e un gusto deciso.

Procedimento

La preparazione inizia con lo scioglimento del lievito di birra fresco nel latte tiepido, a cui va aggiunto un cucchiaino di zucchero per attivare la fermentazione. In una capiente ciotola, o in planetaria, si procede unendo la farina Manitoba ai liquidi, incorporando successivamente le uova e l’olio di semi.

L’impasto deve essere lavorato energicamente fino a ottenere una consistenza elastica e omogenea. Una volta raggiunta l’incordatura, si integrano i salumi e i formaggi tagliati a cubetti. Il composto va quindi suddiviso negli appositi stampi di carta per mini-panettoni e lasciato lievitare fino al raddoppio del volume in un luogo riparato. La cottura avviene in forno preriscaldato fino a completa doratura della superficie.

Consigli utili e modalità di conservazione

Per garantire la massima sofficità, è fondamentale non scaldare eccessivamente il latte, mantenendolo a una temperatura tiepida per non inattivare il lievito. La scelta della farina Manitoba è essenziale per sostenere il peso della farcitura e permettere uno sviluppo verticale corretto.

Per quanto riguarda la conservazione, i panettoncini salati possono essere mantenuti freschi per 1-2 giorni all’interno di sacchetti per alimenti ben chiusi, così da preservarne l’umidità interna. In alternativa, è possibile congelarli dopo la cottura, una volta raffreddati completamente, per averli pronti all’uso in vista dei grandi eventi conviviali.