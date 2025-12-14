La ricetta della domenica: biscotti alla cannella di Natale

L’avvicinarsi delle festività porta con sé non solo luci e colori, ma anche profumi inconfondibili. Tra questi, l’aroma di cannella e zenzero che si sprigiona dalla cucina è l’emblema del Natale.

I biscotti speziati non sono solo un dolce tradizionale, ma rappresentano un momento di convivialità e un’ottima opportunità per coinvolgere i più piccoli in attività creative. La ricetta unisce il gusto intenso delle spezie a una preparazione ideale per essere decorata e trasformata in un dono pensato e fatto a mano per amici e parenti.

La ricetta

Per l’impasto

Farina 00: 350 g

Burro freddo a cubetti: 150 g

Zucchero di canna fine: 100 g (puoi comprare lo zucchero di canna a 1.09 euro 500 gr da Maxistore Decò Gruppo Infante)

Uovo grande: 1

Miele o Melassa: 60 g (circa 2 cucchiai colmi)

Cannella in polvere: 2 cucchiaini rasi

Zenzero in polvere: 1 cucchiaino raso

Noce moscata (facoltativa): 1/2 cucchiaino

Bicarbonato di sodio: 1/2 cucchiaino

Sale fino: Un pizzico

Per la glassa e la decorazione

Zucchero a velo (setacciato): 150 g

Albumi: 20 g (circa mezzo albume piccolo, a temperatura ambiente, in alternativa succo di limone)

Zuccherini, confettini, codette colorate: Quanto basta (Q.b.)

Preparazione

Per ottenere la consistenza ideale, è essenziale partire con il burro freddo. Si inizia con la “sabbiatura”, ovvero l’incorporazione del burro nella miscela di farina, bicarbonato e spezie setacciate, lavorando velocemente con la punta delle dita fino a ottenere un composto granuloso. Questo passaggio garantisce la friabilità finale del biscotto. Successivamente si aggiungono l’uovo, lo zucchero di canna e il miele (o la melassa, che conferisce un colore più scuro e un sapore più intenso).

Una volta ottenuto un panetto omogeneo, il riposo in frigorifero per 1-2 ore è un passaggio cruciale. Lasciare riposare l’impasto ne facilita la stesura e garantisce che i biscotti mantengano la forma in cottura, un dettaglio tecnico che assicura un risultato perfetto anche con le formine più elaborate.

Dopo il riposo, l’impasto va steso a uno spessore di circa 3-5 mm e tagliato utilizzando formine a tema natalizio (stelle, omini, alberelli).

Il forno deve essere preriscaldato a 180°C (modalità statica). La cottura richiede in media 10-12 minuti. È importante sfornare i biscotti quando i bordi risultano dorati, anche se il centro appare ancora leggermente morbido.

Decorazioni creative e idee per i bambini

Questi biscotti sono la tela perfetta per la decorazione. L’utilizzo della glassa reale a base di zucchero a velo setacciato (150 g.) e albume (20 g., circa mezzo albume, o succo di limone per una versione semplificata) permette di disegnare dettagli fini.

L’attività di decorazione è particolarmente indicata per i bambini, che possono dare libero sfogo alla loro fantasia utilizzando zuccherini, confettini colorati e codette. È un modo splendido per creare insieme ricordi natalizi, trasformando i biscotti in piccoli capolavori colorati con zuccherini e codette. La tempestività è fondamentale: le decorazioni devono essere aggiunte subito dopo aver steso la glassa, prima che questa si asciughi completamente.

Consigli utili per conservazione e confezionamento regalo

Per conservare al meglio i biscotti, una volta che la glassa è totalmente asciutta, è raccomandato riporli in una scatola di latta ermetica. In questo modo, manterranno la loro fragranza per circa due settimane.

Questi biscotti fatti in casa sono un’ottima idea regalo per Natale. Basterà disporli in una confezione piccola, magari trasparente e decorata con un nastro rosso, per trasformare un semplice dolce in un pensiero personalizzato e toccante. Un regalo homemade di questo tipo trasmette l’attenzione e il tempo dedicato, rendendolo un dono di grande valore affettivo.