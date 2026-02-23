“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 23 Febbraio

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo. Condotto da Ernesto Rocco, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.
Ospiti della puntata: Carmine Infante – giornalista; Antonio Pagano – Giornalista; Francesco Pio De Feo – centrocampista Gelbison; Gianmarco Tedesco – Attaccante Agropoli; Giuseppe Marchesano – Presidente Buonabitacolo Soccer.
Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.