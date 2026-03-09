“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 9 marzo

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.
Ospiti della puntata: Gerardo Guariglia – giornalista, Aaron Akrapovic – calciatore Ebolitana, Raffaele Nastari – Team Manager U.S. Agropoli, Giacomo Caporrino, calciatore San Giacomese.
Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.