Video

“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 9 marzo

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

Redazione Infocilento

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Continua dopo la pubblicità

Ospiti della puntata: Gerardo Guariglia – giornalista, Aaron Akrapovic – calciatore Ebolitana, Raffaele Nastari – Team Manager U.S. Agropoli, Giacomo Caporrino, calciatore San Giacomese.

Continua dopo la pubblicità

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.

Altre puntate:

Incampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 23 Febbraio
Incampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 16 Febbraio
Incampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 9 Febbraio
Incampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 2 Febbraio
Incampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 26 Gennaio
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Lavoro d'ufficio

Sapri, “E l’avventura continua…”: al via i tirocini di inclusione sociale nel Piano di Zona S9

Il Piano di Zona Ambito S9 lancia un avviso pubblico per la creazione di una Short List di soggetti ospitanti per tirocini di inclusione sociale a Sapri e comuni limitrofi

Benzina

Caro carburanti, il governo studia il taglio delle accise: pressing di associazioni e opposizioni

Il Governo Meloni valuta il taglio delle accise sui carburanti per fermare i rincari. Codacons preme per un intervento immediato: ecco cosa sta succedendo

Api

Serramezzana diventa “Comune amico delle api”: la tutela della biodiversità diventa bene comune

l Comune di Serramezzana aderisce alla CooBEEeration Campaign. Dalla riduzione dei pesticidi alla tutela della biodiversità: ecco il piano del sindaco Materazzi

Spettacolo della natura ad Agropoli: i cigni reali conquistano il porto

Cinque esemplari di cigno reale avvistati nel porto di Agropoli. Un evento raro dopo i primi avvistamenti al Sele. Scopri i dettagli e i consigli degli esperti

Santa Marina: crolla la Provinciale, Giudice:” Chiederemo la somma urgenza”

È completamente crollata, nel tratto già interessato da una frana, la strada provinciale 82 che collega la frazione costiera di Policastro Bussentino al capoluogo di Santa Marina.

Festa del Carciofo

XVIII Festa del Carciofo IGP di Paestum: eccellenza gastronomica e musica a Borgo Gromola

Dal 24 aprile al 3 maggio 2026 torna la Festa del Carciofo IGP di Paestum a Borgo Gromola. Scopri il programma tra ricette tradizionali, il nuovo spritz al carciofo e l'ospite Banfy

Bellizzi rifiuti

Rifiuti a Bellizzi, pugno di ferro del sindaco Volpe: “Basta scostumatezza, pronti a sanzioni severe”

Il sindaco di Bellizzi Mimmo Volpe annuncia tolleranza zero sui rifiuti condominiali: stop ai bidoni in strada, nuovi controlli della Polizia Municipale e soluzioni gratuite per i cittadini virtuosi

Rubinetto

Buonabitacolo si mobilita per l’acqua: nasce il Comitato “No Consac”

Nasce il Comitato "No Consac" a Buonabitacolo. Assemblea pubblica il 14 marzo al centro "Cupola" per contestare la cessione del servizio idrico voluta dal sindaco

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 9 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

Maria Gabriella Schettino

La dottoressa Maria Gabriella Schettino scelta come donna medico per parlare di “leadership gentile” dei camici rosa su RaiNews24 – Salute

La dottoressa Maria Gabriella Schettino agropolese doc è stata scelta come rappresentante delle donne medico per intervenire nel servizio di RaiNews24 – Salute dedicato al tema della “leadership gentile” dei camici rosa. L’intervista, disponibile online sul sito Rai, mette al centro il ruolo crescente delle professioniste della sanità e il valore di uno stile di guida fondato su ascolto, competenza e attenzione alla persona. Nel servizio, la Schettino ha condiviso riflessioni e esperienza sul contributo che le donne stanno offrendo al mondo medico, sottolineando come la leadership gentile sia un modello moderno ed efficace di gestione e relazione con pazienti e colleghi. Un approccio che coniuga rigore scientifico, empatia e capacità di lavorare in squadra. Durante l’intervista la dottoressa Schettino ha inoltre affrontato un tema di grande rilevanza per la salute femminile: l’osteoporosi. Nel suo intervento ha ricordato come prevenzione e corretti stili di vita siano fondamentali per proteggere le ossa nel corso della vita. Secondo la specialista, calcio, vitamina D e attività fisica regolare rappresentano tre alleati fondamentali per le donne, soprattutto dopo la menopausa, quando il rischio di fragilità ossea aumenta. Una corretta alimentazione, l’esposizione alla luce solare per favorire la sintesi della vitamina D e l’esercizio fisico…

Agropoli, la Rupe si sgretola: in arrivo fondi per il Fortino

La scalinata del Fortino è ufficialmente chiusa, eppure le barriere vengono continuamente divelte. Intanto, la roccia continua a cadere e il cuore antico della città soffre l'erosione del tempo e del mare

Albero Falcone Sanza

Sanza, l’Albero di Falcone mette radici: un simbolo di legalità che unisce scuola e territorio

Il Comune e le scuole di Sanza aderiscono al progetto dei Carabinieri Forestali: piantato l’Albero di Falcone nella Villa Comunale come simbolo di lotta alla mafia.