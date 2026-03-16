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“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 16 marzo

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

Redazione Infocilento

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Ospiti della puntata: Francesco Di Pasquale, giornalista Sportitalia; Francesco Corriere, calciatore Gelbison; Luigi Squillante, allenatore U.S. Agropoli; Costabile Iovane, presidente Leoni San Marco.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.

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