“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 16 marzo

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Ospiti della puntata: Francesco Di Pasquale, giornalista Sportitalia; Francesco Corriere, calciatore Gelbison; Luigi Squillante, allenatore U.S. Agropoli; Costabile Iovane, presidente Leoni San Marco.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.