“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 20 Aprile

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Ospiti della puntata: Ramon Taglianetti, direttore sportivo Ebolitana, Antonio Elia, addetto stampa Ebolitana, Roberto Tommasiello Allenatore in seconda Campagna, Bruno Nettuno, direttore tecnico Sapri

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001.