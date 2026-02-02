“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico. Puntata del 2 Febbraio

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Christian Vitale e Augusto Salerno.

Ospiti della puntata: Giuseppe De Martino, centrocampista Gelbison, Vito Lembo, difensore U.S. Agropoli e Jacopo Elia, direttore generale Quadrivio di Campagna.

