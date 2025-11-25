“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico

Appuntamento con InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo

A cura di Redazione Infocilento

InCampo, lo spazio di approfondimento dedicato al mondo del calcio cilentano e non solo, condotto da Chiara Esposito e Manuel Chiariello, insieme agli opinionisti, Ernesto Rocco Christian Vitale.

Ospiti della puntata: Mirko Delmiglio – difensore Gelbison, Luciano Rabbeni – attaccante Agropoli, Facundo Ramacciotti – difensore Polisportiva Santa Maria e Antonio Giglio – dirigente Castelnuovo.

Il programma va in onda ogni lunedì alle ore 21:15 sul canale 79 del DTT, in streaming su infocilento.it e, in diretta, sulla pagina Facebook. E’ possibile interagire scrivendo al numero: 3272295001

Altre puntate:

Incampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico
InCampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico
InCampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico: ottava puntata
InCampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico: settima puntata
InCampo
“InCampo”: approfondimento sul calcio dilettantistico: sesta puntata
Accedi alla sezione on demand

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Santa Caterina di Alessandria

Santa Caterina d’Alessandria: il legame tra fede, proverbi sul meteo natalizio e culto nel Cilento

Il 25 novembre si celebra Santa Caterina. Tra il celebre proverbio sul…

Vincenzo Calvosa

Capaccio Paestum, al via il Giubileo diocesano delle persone con disabilità: fede e inclusione

Sabato 29 novembre a Laura si celebra il Giubileo con il Vescovo…

via Diego Armando Maradona

Cinque anni senza Diego Armando Maradona: nel Cilento una strada porta il suo nome

Cinque anni fa gli stadi del Cilento si illuminarono per commemorare Diego…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79