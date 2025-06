Il convento di San Francesco a Policastro apre le porte al Dorothy Dream Day per il 2° anno

Il convento di San Francesco a Policastro Bussentino, il prossimo 10 Luglio, sarà il palcoscenico dell’ undicesima edizione del “Dorothy Dream Day”, evento che dà voce alle vittime della strada in nome di Maria Dorotea Di Sia, morta a soli 25 anni il 13 maggio del 2014 in un incidente stradale in Puglia.

“Essere presenti nell’ombra di un ricordo” immaginando la memoria in uno scatto: questo lo spunto per la partecipazione gratuita al concorso fotografico, che prevede un premio/soggiorno nel Cilento per due persone a casa Stella, con termine ultimo d’iscrizione 1° luglio 2025. Per partecipare al contest fotografico, invia la tua visione del bello in uno scatto, oltre ad una breve biografia, all’indirizzo doroty-dream@hotmail.com.

Il convegno

Il convegno mira a promuovere la sicurezza stradale e a ricordare la bellezza e la fragilità della vita. Tra gli ospiti dell’evento il Maestro Enzo D’Arco, il cantautore Nicola Linfante e l’attrice di teatro e arpista Paola Cultrera. La serata proseguirà all’insegna della musica con il duo composto da Emanuele Montesano e Joseph Bruno e poi Pino Castelluccio “U’ Massaro”.

Al tavolo del convegno tanti i rappresentanti della politica e del territorio: Corrado Matera, Consigliere regionale, già assessore allo Sviluppo e Promozione del Turismo in Campania; Tommaso Pellegrino, Consigliere regionale e dirigente Medico di Chirurgia Generale ed Oncologia presso la Federico II di Napoli; Virgilio Giudice, vicesindaco di Santa Marina; Dalila Russo, Consigliere comunale del comune di Castellabate, Ferdinando Palazzo, Sindaco di San Giovanni a Piro; Pasquale Sorrentino, Vicesindaco di San Giovanni a Piro e consigliere provinciale di Salerno con delega al Turismo; Antonio Gentile, Sindaco di Sapri, Mimmo Cartolano, Sindaco di Sala Consilina; Amedeo De Maio, già assessore delegato al commercio del comune di Sala Consilina e presidente del Distretto Territoriale Diffuso del Commercio “ Area interna Vallo Di Diano”; Corrado Limongi, Dirigente scolastico dell’IIS “Leonardo Da Vinci” di Sapri, Maria Rosaria Vitiello, Giornalista, scrittrice e presidente dell’associazione di promozione sociale sulla sicurezza stradale “Per le strade della vita”; Rosario Adesso, progettista Anas; Giuseppina Prorta, Vicepresidente CRI di Sapri; Dott.ssa Gerardina Olimpia Madonna, assessore alle Politiche Sociali e della Salute del comune di Sapri; Giuseppe Maurelli, giornalista e scrittore; Donato Emanuele Di Sia, moderatore e relatore del convegno.

L’appuntamento

La giornata è patrocinata dal Comune di Santa Marina e la direzione artistica è di Carmine C. Sabbatella, artista Idealista, con Adriana Francesca D’Anza ass. alla direzione artistica e coordinatrice del Contest fotografico.

L’appuntamento, quindi, è per mercoledì 10 luglio 2025 alle ore 18:00 nella location del Convento di San Francesco a Policastro Bussentino.