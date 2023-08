Eboli: L’Arena Sant’Antonio ospita il Movieboli Film Festival

Il Movieboli Film Festival, l’evento cinematografico dell’anno, a Eboli, entra nel vivo.

Il Festival dedicato al mondo del cinema si terrà nella storica Arena Ebolitana da venerdì 8 a domenica 10 settembre, celebrando il talento e la creatività nel panorama cinematografico contemporaneo e partenopeo, offrendo un’atmosfera unica e coinvolgente per i partecipanti.

I dettagli dell’evento

Durante il festival, sarà possibile partecipare a una serie di attività, tra cui interviste esclusive, un concorso di cortometraggi, la proiezione di straordinari lungometraggi che verranno distribuiti nel corso delle tre giornate, concludendosi con la premiazione del corto che più sarà apprezzato.

È un’occasione senza precedenti per gli appassionati di cinema e non, i registi emergenti, attori e amanti del settore per incontrarsi, condividere idee e scoprire nuovi orizzonti nel mondo del cinema. La conferenza stampa del Movieboli Film Festival che si terrà questo venerdì 1 settembre alle ore 18:30 è ospitata presso il “Gattapone” aps, Via Santa Sofia, 1, Eboli.

I corti in gara

Sulla pagina facebook dell’evento sono già stati pubblicati i trailer dei corti in gara. Gli appassionati di cinema possono, quindi, già dare un’occhiata e perché no farsi un’idea di ciò che vedranno in gara. I tifosi del Napoli, ma gli appassionati di calcio in generale, possono appuntarsi la data del 10 settembre, quando verrà proiettato il documentario Maria Rosaria Dell’Orto intitolato “Miracolo Napoli”, dedicato al terzo tricolore conquistato dai partenopei.