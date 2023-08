Eboli: Gran Galà sotto le stelle. La musica accende luci di solidarietà Appuntamento il 9 agosto alle ore 21.00, Arena Sant’Antonio

L’Associazione Musicale Nova Corale Polifonica Ebolitana, con un bagaglio di strepitosi successi ottenuti nell’intera provincia di Salerno, il prossimo 9 agosto approderà nella città natale, Eboli, per esibirsi in uno straordinario concerto presso l’Arena di Sant’Antonio.

Gran Galà sotto le stelle, infatti, è l’evento che vedrà la partecipazione di importanti artisti e special guest del panorama musicale nazionale della musica classica esibirsi in una location suggestiva, con la direzione artistica del Maestro e presidente dell’associazione Alessandro Cariello. Condurrà la serata Angela Clemente.

La serata organizzata da Nova, patrocinata dal Comune di Eboli, ha contestualmente l’obiettivo di raccogliere fondi in favore dell’Associazione Noi Amici dell’hospice e dell’ospedale di Eboli, presieduta dal medico palliativista Armando De Martino, che opera sul territorio dal 2005 e che si occupa di cure palliative e di prevenzione oncologica.

I proventi

Grazie ai proventi dell’evento organizzato da Nova, infatti, l’associazione potrà riattare un Camper, donato dai Padri Cappucini del Convento di San Pietro alli Marmi, per utilizzarlo come segretariato sociale itinerante allo scopo di intercettare, sui luoghi e nei territori, i bisogni degli ultimi.

Chi sono i musicisti che partecipano

La “NOVA Corale Polifonica Ebolitana” diretta dal M° Alessandro Cariello, accompagnata al pianoforte dal M° Lorenzo Ginetti e dal M° Raffaella De Vita.