Il Santa Maria saluta la Serie D con un’altra sconfitta: ko in casa con il Nardò

La Polisportiva Santa Maria Cilento saluta la stagione e la Serie D con un’altra sconfitta casalinga contro il Nardò per 0-3.

Il primo tempo

Gli ospiti indirizzano subito la gara sui binari giusti con la rete del vantaggio di Ferreira: inutile il miracolo di Pappalardo, al 9′ è 0-1 per il Nardò. Lo stesso Ferreira, poco più tardi, ha anche l’opportunità per il raddoppio ma spreca da buona posizione. È ancora bravo l’estremo difensore giallorosso sul tentativo di Dammacco.

Il giovane portiere di casa fa buona guardia e si supera con un grande intervento anche qualche minuto dopo. Il primo squillo del Santa Maria è affidato a Ferrante che s’inserisce bene tra le linee, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione. A pochi secondi dall’intervallo, è D’Anna a impegnare Pappalarlo che è attento a coprire e a respingere in angolo.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Santa Maria tenta di fare qualcosa in più, ma i ritmi non si alzano. Ventura, di testa, non trova lo specchio della porta. Dammacco va vicinissimo al gol del raddoppio con un diagonale fuori di un soffio. Capitan Campanella decide di scuotere la squadra con un tiro da lontanissimo che mette in seria difficoltà Della Pina. Anche Coulibaly tenta la via del pareggio, sparando alto. Nei minuti conclusivi il Nardò affonda il colpo.

Al 36′ raddoppia Dammacco, mentre in pieno recupero è Enyan a chiudere definitivamente l’incontro sullo 0-3. Il Santa Maria lascia la Serie D con una sconfitta.

Il tabellino

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Pappalardo; Cocino, Campanella, Brugaletta; Ferrante (42’ st Szymanski), Coulibaly, Borgia (17’ st D’Auria), Ventura (37’ st Baschiroto), Nunziante; Di Fiore (26’ st De Cono), Catalano (31’ st Gaeta). A disp.: Fezza, Tedesco, Petrosino, Bonfini. All.: Esposito

Nardò (4-3-1-2): Della Pina; Cellamare, Lanzolla, Gennari, Russo; Borgo (19’ st Ceccarini), Guadalupi (43’ st Ria Nzuzi), Mariani; D’Anna (41’ st Milli); Ferreira (29’ st Gentile), Dammacco (42’ st Enyan). A disp.: Viola, Dambros, Gemma, Rossi. All.: Costantino.

Arbitro: Akash Jose’ Maria Nuckchedy di Caltanissetta (Macchia-Laurieri)

Marcatori: 9’ pt Ferreira (N), 36’ st Dammacco (N), 46’ st Enyan (N)

Note: ammoniti Cocino (SM).

Angoli: 8-6.

Recupero: 2’ pt e 5’ st.