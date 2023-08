Eboli, grave incidente stradale: frontale tra 2 vetture lungo la strada Aversana

Un grave incidente stradale, frontale tra due vetture, si è verificato questo pomeriggio lungo la strada Aversana, l’asse viario che conduce sulla litoranea località Campolongo, nel territorio del Comune di Eboli. Due le auto coinvolte, tre i feriti. Per fortuna nessuni in pericolo di vita. Lanciato l’allarme sul posto sono giunti tempestivi i mezzi di soccorso dell’Humanitas e della Croce Verde. I tre feriti sono stati presi in carico dai sanitari e trasportati in due diversi nosocomi.

I soccorsi

Una donna per trauma a collo, spalla e dorso ricoverata all’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia e due fidanzati all’ospedale di Oliveto Citra per indisponibilità del reparto ortopedia del nosocomio ebolitano.

Indagini in corso

Stando a quando si apprende trauma a colonna vertebrale e ferite alle braccia lacero contuse per il ragazzo. La fidanzata, 22enne, avrebbe invece riportato un forte trauma al torace. Intanto le forze dell’ordine sono impegnate per ricostruire l’estate dinamica dei fatti.

Disagi alla circolazione

Traffico in tilt verso il mare e lunghe code sulla Provinciale.