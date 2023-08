Incidente stradale a Policastro Bussentino: ad avere la peggio il 19enne a bordo di uno scooter

Un incidente stradale si è verificato nelle prime ore di questo pomeriggio in località Masco a Policastro Bussentino, frazione costiera del comune di Santa Marina. Per cause ancora in corso di accertamento, una Fiat Panda con a bordo una donna si è scontrata con un motociclo. Ad avere la peggio è stato il 19enne a bordo dello scooter.

I soccorsi

Il giovane infatti è stato trasferito dai sanitari del 118 presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri a causa delle ferite riportate. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti il 19enne pare che abbia riportato una ferita al malleolo, guaribile in 30 giorni.

Nessun particolare disagio alla circolazione

Sul luogo del sinistro stradale presenti i Carabinieri della Stazione di Vibonati e i Vigili urbani della locale Polizia Municipale. Nessun particolare disagio ha riguardato il traffico veicolare che non ha subito nessun rallentamento.