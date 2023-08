Incidente a Vallo della Lucania: scontro frontale tra due auto

Ancora un incidente stradale a Vallo della Lucania. Questa volta il sinistro è avvenuto nei pressi dello svincolo della Cilentana, sulla SS18. A scontrarsi due auto frontalmente. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato due ambulanze della Misericordia di Vallo. Presenti anche gli agenti della Polizia Locale.

I soccorsi

È stato necessario prestare soccorso a quattro persone, soltanto uno ha avuto bisogna di essere trasferita in ospedale. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

Ai caschi bianchi il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.