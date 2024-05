Elezioni 2024, a Torchiara Farro ancora in campo. A Laureana Cilento si rinnova la sfida del 2019

C’è fermento nei comuni del Cilento collinare in vista delle elezioni amministrative 2024. Torchiara e Laureana Cilento sono i due comuni al voto in quest’area geografica. Nel primo caso non dovrebbe esserci storia: Massimo Farro, sindaco uscente, è pronto per il suo terzo mandato. Non ci sarebbe, infatti, una lista avversaria pronta a contendergli la carica che riveste dal 26 maggio 2014.

Elezioni 2024: la situazione a Torchiara

Eppure la candidatura di Farro non era scontata. Il consigliere provinciale e consigliere comunale torchiarese, Luca Cerretani, aveva chiesto di essere candidato a primo cittadino; richiesta respinta dal leader politico territoriale Franco Alfieri. Cerretani non sarà candidato neanche al consiglio comunale perdendo così anche la carica che riveste a palazzo Sant’Agostino.

Fino a qualche settimana fa si ipotizzava anche la candidatura a sindaco del rampollo di casa Alfieri, Alessandro. Una voce smentita ma non è detto che il figlio del presidente della Provincia e sindaco di Capaccio Paestum non possa candidarsi al consiglio comunale.

Laureana Cilento, una sfida che si rinnova

A Laureana Cilento sarà amarcord. Da una parte il sindaco Angelo Serra, dall’altro il giovane avvocato Raffaele Marciano. I due si sono già sfidati cinque anni fa. Marciano da allora è cresciuto politicamente trovando salda collocazione nel centro-destra e mostrandosi molto attivo nell’evidenziare le varie problematiche del territorio. A sostenerlo la lista Uniti per Laureana.

Angelo Serra, invece, è sindaco dal 2009. La legge fino a pochi mesi fa gli impediva di presentarsi per un quarto mandato; la riforma, invece, gli ha garantito tale opportunità che è pronto a non farsi scappare.