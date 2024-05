Polpette di ricotta: una ricetta delicata e gustosa

Una deliziosa versione vegetariana alle classiche polpette di carne, leggere e semplici nella preparazione, sono le polpette di ricotta.

Da consumare calde come seconda portata accompagnandole a delle verdure oppure tiepide per un antipasto sfizioso o ancora a temperatura ambiente per una cena a buffet.

Gli ingredienti

Ingredienti per circa 20 polpettine

300 gr di ricotta

3 uova

Prezzemolo

Pangrattato

80 gr di formaggio grattugiato

Sale

Olio per friggere

Preparazione

Iniziamo ad amalgamare la ricotta con 1 uovo, il formaggio grattugiato, il prezzemolo tritato q.b. una presa di sale fino e pangrattato q.b. per compattare l’impasto.

Formiamo delle palline di medie dimensioni, poniamole su di un vassoio e lasciamole riposare in frigorifero per circa 15 minuti.

Nel frattempo sbattiamo 2 uova e saldiamo abbondante olio per friggere. Riprendiamo le nostre polpettine, passiamole nelle uova e subito nel pangrattato, friggiamo fino ad avere un colorito dorato, poniamo su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e serviamo.

Con la frittura avremo una polpetta croccante dal cuore morbido, in alternativa possiamo cuocere in forno ventilato a 180° per circa 20 minuti.