Agropoli: lettini e ombrelloni gratuiti per la comunità di Giungano

Arriva il plauso dell’Amministrazione guidata dal sindaco Giuseppe Orlotti e della comunità Giunganese per il gesto compiuto dall’amministratore del Lido Aurora s.a.s.che ha messo disposizione dei residenti del Comune di Giungano, a titolo completamente gratuito, 30 ombrelloni e 60 lettini presso il lido sito in Agropoli per il periodo compreso tra il 3 giugno ed il 5 luglio 2023 con esclusione dei giorni del sabato e della domenica.

I criteri di assegnazione

Al Comune spetterà la determinazione dei criteri di accesso al servizi. L’Ente pertanto ha valutato di dover fissare i criteri di accesso come segue: minori fino a 14 anni (accompagnati); ultrasessantenni; diversamente abili.

Le domande verranno ammesse seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle richieste al protocollo comunale; in caso di domande superiori alle disponibilità il periodo di fruizione verrà ridotto proporzionalmente.

Successivamente il Comune valuterà l’opportunità di garantire il trasporto andata e ritorno con pullman definendo con apposito provvedimento i criteri, i costi e beneficiari.