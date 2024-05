Prima Categoria: tra nervi e disattenzioni crolla la Poseidon

Al “Mario Vecchio” di Capaccio Scalo i granata escono sconfitti per 3 a 1.

La gara

Parte forte la Poseidon che al 3′ sfiora il vantaggio. Ottima percussione di Ruocco che mette in mezzo per capitan Bencardino, che di testa da ottima posizione non riesce a depositare in rete. Ancora Rucco tre minuti più tardi ci prova con il destro, ma la palla termina alta rispetto la porta difesa da De Felice. Al 12′ occasione per la Real Sangiovannese con Spavone che lanciato a tu per tu con Antico viene ipnotizzato dal portiere di casa.

Al 18′ lancio di Vicedomini dalla difesa per D’Attilio che scatta sul filo del fuorigioco ma sbaglia clamorosamente la rete del vantaggio. Il numero 9 si fa perdere sul calcio di punizione successivo.

Pennellata di Michele Siano con D’Attilio che stacca al centro dell’area di rigore per l’uno a zero. Non tarda ad arrivare la reazione ospite che trovano il pari alla mezz’ora.Cross dalla sinistra con girata vincente di De Marino, sorpreso Antico.

Al 38′ ingenuo fallo di mano in area Poseidon e rigore per la Real Sangiovannese. Dal dischetto Andolfo fa 1 a 2, con Antico che intuisce ma non riesce a respingere.

Al 45′ la reazione della Poseidon con Marantino che trova il pari su assist di Ruocco, ma il guardalinee segnala una posizione irregolare.

La ripresa

Nella ripresa al 9′ primo sussulto Posiedon con una conclusione di Siano da fuori, palla in angolo dopo la deviazione di un difensore avversario. Al quarto d’ora i padroni di casa restano in dieci, ingenuità di Vicedomini che a gioco fermo colpisce un avversario. Al 24′ il tris della Real Sangiovannese.

Errore di Trabelsi ne approfitta De Marino che serve un pallone solo da spingere in porta a Veneruso.

Inutile il forcing finale della Poseidon che non riesce nel riaprire la gara.