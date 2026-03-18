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“Detto tra Noi podcast”: ventesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, la querelle tra Mara Venier e Teo Mammucari con il “caso” Peppe Iodice e poi ancora, gli ospiti del nuovo show di Pio e Amedeo, ai giudici del serale di Amici di Maria De Filippi e qualche indiscrezione su Canzonissima condotto da Milly Carlucci.

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