“Detto tra Noi podcast”: ventesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, la querelle tra Mara Venier e Teo Mammucari con il “caso” Peppe Iodice e poi ancora, gli ospiti del nuovo show di Pio e Amedeo, ai giudici del serale di Amici di Maria De Filippi e qualche indiscrezione su Canzonissima condotto da Milly Carlucci.