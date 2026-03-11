“Detto tra Noi podcast”: diciannovesima puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.
Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.
Nella puntata di oggi, tanti gossip dai rumors sulla presunta gravidanza della compagna di Fedez al ritorno del GfVip con Ilary Blasi alla conduzione. Al ritorno, in prima serata su Italia1, di Battiti Live, condotto da Michelle Hunziker, al ritorno, invece, su Rai1, del fortunato format musicale degli anni ’60/’70 Canzonissima, al timone un’instancabile e sempre energica, Milly Carlucci.