Video

“Detto tra Noi podcast”: diciannovesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Redazione Infocilento

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, tanti gossip dai rumors sulla presunta gravidanza della compagna di Fedez al ritorno del GfVip con Ilary Blasi alla conduzione. Al ritorno, in prima serata su Italia1, di Battiti Live, condotto da Michelle Hunziker, al ritorno, invece, su Rai1, del fortunato format musicale degli anni ’60/’70 Canzonissima, al timone un’instancabile e sempre energica, Milly Carlucci.

Altre puntate:

Detto tra Noi
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentanovesima puntata
Detto tra Noi
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentottesima puntata
“Detto tra Noi podcast”: diciottesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentasettesima puntata
Detto tra Noi
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentaseiesima puntata
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Giuseppe Monzo

Ascea in lutto: addio a Giuseppe Monzo, storico pilastro dello sport e del calcio giovanile

Scomparsa Giuseppe Monzo: Ascea in lutto per lo storico presidente della Provelia. Il ricordo di un uomo che ha segnato lo sport e la crescita dei giovani cilentani

Reflui Foce Sele

Reflui bufalini nella Piana del Sele: “Fermare gli scarichi abusivi nei canali, servono impianti moderni, non solo sequestri”

A pochi giorni dal maxi sequestro di una discarica abusiva di 12.000 metri quadri a Foce Sele, la Piana del Sele torna al centro dell’attenzione per l’ennesima emergenza ambientale legata alla gestione dei reflui degli allevamenti bufalini

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 11 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Capaccio Paestum: sala gremita per la presentazione del Forum dei giovani ai cittadini

A mettere in evidenza i motivi per cui è fondamentale che i giovani siano cittadinanza attiva, ai microfoni di InfoCilento il Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Salerno

San Mauro Cilento

San Mauro Cilento: 1,2 mln di euro per la rigenerazione urbana tra Casal Soprano e Casal Sottano

Il progetto prevede una serie di opere che interesseranno diverse zone del territorio comunale, tra cui via Pasquale Di Gregorio e la strada Ratto – Vallongella

Campolongo rifiuti

Eboli, rifiuti in spiaggia a Campolongo, insorge l’Ente Riserve Naturali: “necessario chiudere la sbarra dello spartifuoco S3”

L’Ente Riserve Naturali Monti Eremita Marzano torna a sollecitare con forza il Comune di Eboli affinché provveda con urgenza al ripristino e alla chiusura della sbarra situata lungo lo spartifuoco S3 di Campolongo

Eboli, moto

Eboli, moto sfrecciano lungo Viale Amendola: cittadini esasperati chiedono interventi al sindaco

I cittadini denunciano episodi sempre più frequenti di guida pericolosa e lanciano un appello al sindaco Mario Conte chiedendo controlli e verifiche con le telecamere di sorveglianza

Direttore orchestra

Salerno, al Teatro Pasolini il violinista Alessandro Quarta apre la stagione AFI Falaut con “I 5 Elementi”

Alessandro Quarta, Giuseppe Magagnino e l’Orchestra Filarmonica Franco Caracciolo protagonisti di un evento di grande forza simbolica e musicale

Serie C: la Salernitana si prepara al big match con il Crotone, anche tre cilentani nella squadra calabrese

Nella squadra allenata da Mister Longo c'è il giovane Angelo Veltri. Nello staff tecnico invece Giuseppina Sansone e Massimiliano Mainenti

Cilentana

Viabilità Cilentana, Confesercenti: “condizioni inaccettabili che danneggiano sicurezza, turismo ed economia locale”

La presenza di cantieri aperti da mesi, senza una programmazione chiara e senza un cronoprogramma pubblico, sta generando:- rallentamenti continui e imprevedibili;- code chilometriche anche in periodi di bassa stagione

Violenza donna

Polla, maltrattamenti alla compagna: braccialetto elettronico per un 38enne

La donna ha riferito di aver subito nel tempo comportamenti violenti e vessatori da parte del 38enne, facendo così scattare la procedura prevista dal cosiddetto “codice rosso"

Polizia

Allacci abusivi alla rete elettrica ed idrica: denunciate due persone nel salernitano

Una donna di 66 anni è stata deferita per aver realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica, attraverso il quale veniva alimentata gran parte dell’impianto elettrico di un locale notturno ubicato nel territorio di Sarno