“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: ventottesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella puntata di oggi, ospite della rubrica “Bella Storia”, il cantautore Tony Maiello, intervenuto in trasmissione per presentare il suo ultimo singolo: “Due gocce nel mare“, un brano che esplora il concetto di eredità emotiva, ciò che ciascuno di noi porta dentro e che continua a vivere anche attraverso le tempeste. Paure, desideri, ferite e speranze si intrecciano in una narrazione circolare, dove ogni sé riconosce nell’altro un frammento della propria storia, ripercorrerà le tappe fondamentali della sua carriera.

Nella rubrica “Qui&Là”, la bellissima storia della donna che, durante un intervento al seno, ha intonato, in sala operatoria, “Vita Spericolata” di Vasco Rossi. Il video, postato dal Dott. Tommaso Pellegrino, chirurgo che ha operato la donna, ha fatto il giro del web generando un’ondata di positività. Anche un’altra è stata la notizia che ha generato un’ondata di commenti, ma questa volta in senso negativo. Ha creato molto dibattito, infatti, un video postato su Tik Tok di personale medico intento a ballare e scatenarsi sulle note di una famosa canzone napoletana.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, consigli su come preparare un’ottima crema mani per affrontare il freddo di questi tempi.