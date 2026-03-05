“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentottesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi, ospite l’attore Mirko Lorosso, conosciuto, principalmente per il ruolo di Johnny Pastore nella decima stagione della serie Rai Il Paradiso delle Signore. Lorusso ha preso parte a diversi spettacoli teatrali e ha partecipato a Viola come il Mare nel 2023, fortunata fiction di Mediaset con Francesca Chillemi e Can Yaman.

Nella rubrica “Qui&Là”, uno sguardo a quello che sta purtroppo accadendo nel mondo, a Dubai con la “Guerra del Golfo”, sono tanti i salernitani che si trovano negli Emirati Arabi Uniti e c’è apprensione soprattutto per chi, in questo momento, sta affrontando momenti difficili, a lasciare una testimonianza a InfoCilento, è stato lo chef, Michele Cantiello che ha raccontato cosa sta accadendo, ma ha voluto anche rassicurare i familiari.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, si avvicina l’8 marzo e sono tante le iniziative in programma per la Giornata internazionale della donna: a Castellabate, fino a questo pomeriggio, sarà possibile sottoporsi agli screening gratuiti, novità di quest’anno, l’attivazione di uno sportello d’ascolto. A Battipaglia, invece, torna “8 donne per l’8 marzo”, un evento pensato per valorizzare le donne che si sono distinte in diversi ambiti.