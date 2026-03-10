Video

“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentanovesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30

Redazione Infocilento

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi il M° Antonio Fedullo, docente di tromba presso il Conservatorio “Martucci” di Salerno. Ospite negli studi di InfoCilento per parlare del prestigioso premio “Il Flicornino d’oro” di cui è stato insignito e poi di un’altra bella realtà del territorio: la Grande Banda del Cilento.

Nella rubrica “Qui&Là”, l’impennata dei prezzi, innescata dalle tensioni belliche internazionali, ha riportato al centro del dibattito politico ed economico il tema del costo dei carburanti. Le telecamere di InfoCilento hanno raggiunto Agropoli per scoprire cosa ne pensano i cittadini.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, consigli utili per affrontare al meglio la primavera tra mali di stagione e profumo di estate.

Altre puntate:

Detto tra Noi
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta”: trentottesima puntata
“Detto tra Noi podcast”: diciottesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentasettesima puntata
Detto tra Noi
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentaseiesima puntata
“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: trentacinquesima puntata
