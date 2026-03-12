“Detto tra Noi”, il salotto di Antonella&Roberta: quarantesima puntata

Torna l’appuntamento con “Detto tra Noi”, il programma di Antonella Agresti e Roberta Foccillo in onda il martedì e giovedì alle 14.30.

Il programma si apre a musicisti, attori e artisti, offrendo interviste e racconti sul mondo dello spettacolo locale. Un’occasione di intrattenimento e varietà per vivere il pomeriggio in compagnia. “Bella Storia”: tra curiosità del passato, aneddoti, oggetti vintage, hit parade. “Qui&Là”: Fatti di attualità locali e nazionali e/o curiosità relative a personaggi del mondo dello spettacolo e non solo. “Antonella&Roberta consigliano”: luoghi da visitare nel Cilento, ricette tipiche, tradizioni enogastronomiche, libri, concerti.

Nella rubrica “Bella Storia” di oggi, ospite Valentino Lentini, frontman della band “Arkana”. Una band del Vallo di Diano che, in questi ultimi anni, ha saputo imporsi nel panorama musicale italiano. Intervenuto ai microfoni di InfoCilento, Valentino, ha presentato l’ultimo singolo: “Libera” e anticipato qualcosa sul prossimo futuro, è in programma, infatti, l’uscita di un nuovo album.

Nella rubrica “Qui&Là”, ad Agropoli per parlare di un importante finanziamento che il comune riceverà prossimamente per la messa in sicurezza di uno dei luoghi più iconici per la Città: il Fortino. La scalinata è stata interdetta e la rupe diventa sempre più friabile e a rischio crollo. Il direttore di InfoCilento, Ernesto Rocco, ha realizzato un servizio dedicato per spiegare cosa sta accadendo.

Nella rubrica “Antonella&Roberta consigliano”, un consiglio culinario per delle sfiziose tartine primaverili, servirà del pan carrè, della maionese e/o sottilette, un coppa pasta a forma di margherita e una carotina tagliata a rondelle.