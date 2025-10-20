Dalla Serie D alla Promozione: i gol del weekend

Weekend amaro per la Gelbison che perde 2 a 0 in casa contro la Vibonese nel campionato di Serie D girone I. In Eccellenza sorridono Battipagliese ed Ebolitana: le zebrette vincono 2 a 0 sul campo della capolista Apice mentre gli eburini vincono con il Salernum Baronissi. Solo un pari per la Polisportiva Santa Maria contro il Solofra.
Nel campionato di Promozione l’Agropoli batte 2 a 0 il Gragnano e accorcia sulla capolista.
Le partite
Tutte le gare delle squadre salernitane impegnate nel weekend:
|Gelbison – Vibonese
|Guarda gli hightlighs
|Apice – Battipagliese
|Guarda gli hightlighs
|Ebolitana – Salernum Baronissi
|Guarda gli hightlighs
|Santa Maria – Solofra
|Guarda gli hightlighs
|Agropoli – Gragnano
|Guarda gli hightlighs