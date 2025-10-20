Dalla Serie D alla Promozione: i gol del weekend

Tutti i gol dalle squadre salernitane impegnate nei campionati dilettantistici

A cura di Manuel Chiariello

Weekend amaro per la Gelbison che perde 2 a 0 in casa contro la Vibonese nel campionato di Serie D girone I. In Eccellenza sorridono Battipagliese ed Ebolitana: le zebrette vincono 2 a 0 sul campo della capolista Apice mentre gli eburini vincono con il Salernum Baronissi. Solo un pari per la Polisportiva Santa Maria contro il Solofra.

Nel campionato di Promozione l’Agropoli batte 2 a 0 il Gragnano e accorcia sulla capolista.

Le partite

Tutte le gare delle squadre salernitane impegnate nel weekend:

Gelbison – ViboneseGuarda gli hightlighs
Apice – BattipaglieseGuarda gli hightlighs
Ebolitana – Salernum BaronissiGuarda gli hightlighs
Santa Maria – SolofraGuarda gli hightlighs
Agropoli – GragnanoGuarda gli hightlighs
s
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Manuel Chieriello, Tg

Tg InfoCilento 20 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Manuel Chiariello

Agropoli: saluto commosso a don Bruno. Domenica l’accoglienza a Vallo della Lucania

Agropoli saluta don Bruno Lancuba, che dopo 23 anni lascia la parrocchia…

Nino D'Angelo

Lo show di Nino D’Angelo “I miei meravigliosi anni 80… bis” arriva al PalaSele di Eboli, biglietti disponibili da oggi

Lo show è in programma per l'11 aprile 2026. Al via oggi,…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito