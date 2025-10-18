Santa Maria, ancora rimandato l’appuntamento con la vittoria: 0-0 con il Solofra

I cilentani portano a casa un punto, ma restano ancora privi di successo in campionato

La Polisportiva Santa Maria rimanda ancora una volta l’appuntamento con la vittoria venendo fermata sullo 0-0 al “Carrano” contro il Solofra.

La partita

Giallorossi subito pericolosi con uno schema da punizione a pescare margiotta libero sul primo palo, la sua girata aerea termina out.

Dalla parte opposta brutto pallone perso in zona sanguinosa del Santa Maria, ne approfitta Cozzolino che costringe Volzone al super intervento in angolo. La gara è divertente.

Al 18’ il Santa flirta con il gol. Margiotta si isola e calcia dal limite dell’area. La sua botta però si stampa sul palo con la deviazione decisiva di Farina. Risponde colpo su colpo il Solofra.

Miracolo di Volzone sul colpo di testa ravvicinato di Altamura direttamente da corner. Esplosivo sulla fascia Vona che scappa via all’avversario e offre un cross al bacio per la testa di Capuozzo.

Palla di un soffio alta sopra la traversa. Fioccano le occasioni. Si alza un pericoloso campanile in aerea di rigore giallorossa dove si fionda Cozzolino.

Il numero 9 ospite strozza troppa la sua conclusione e il Santa Maria si salva. L’ultimo squillo del primo tempo è affidato a Margiotta il più pericoloso per i suoi.

Il secondo tempo

Il centravanti di mister Ferrara si gira in un fazzoletto e sporca ancora una volta i guantoni di Farina.

È un secondo tempo dai toni e ritmi più bassi. Maiorano pericoloso lanciato a tu per tu contro Volzone.

L’estremo difensore giallorosso è ancora una volta decisivo chiudendo lo specchio della porta all’avversario e ad evitare lo svantaggio per i suoi.

I cilentani tentano da calcio da fermo due colte con Caprioli. Il primo tentativo viene sventato dalla retroguardia gialloblù, mentre nel secondo caso la botta del centrocampista di casa finisce alta.

Consiglio, invece, pecca di forza nella conclusione volante in pieno recupero.

Nel finale non si registrano altre occasioni degne di nota con i cilentani che portano a casa un punto, ma restano ancora privi di successo in campionato.

