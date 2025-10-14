Eccellenza, la Polisportiva Santa Maria puntella l’attacco: firma il giovane Capuozzo

È un momento difficile in casa Polisportiva Santa Maria e la società vuole far sentire la propria vicinanza. Dopo gli ultimi sei rinforzi delle scorse settimane, i giallo-rossi hanno messo a segno un nuovo colpo di mercato. Emanuele Capuozzo, infatti, è un calciatore della Polisportiva Santa Maria

La firma

L’attaccante centrale, classe 2004, arriva direttamente dall’Angri e si è subito calato nella nuova realtà giallorossa rinforzando il reparto offensivo di mister Ferrara.

Il giovane ha già esordito nell’ultima dolorosa trasferta persa per 3-1 contro il Montemiletto. Nonostante la sua giovane età, Capuozzo ha già indossato maglie importanti come quelle del Brindisi, Nola, Real Aversa e Castel Sangro.

Il giocatore si è detto contento della sua nuova esperienza al momento della firma in giallorosso: “Ho abbracciato questo progetto con tutta la convinzione del mondo. Voglio dare sin da subito una mano alla squadra per la quale darò tutto me stesso”.