Eccellenza: l’Ebolitana batte di misura il Salernum Baronissi

Ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone B. Vittoria di misura per gli uomini di mister Pirozzi. Adesso l’Apice ha solo due punti di vantaggio.
La partita
Il match inizia con le due formazioni che si studiano. Al dodicesimo, ammonito Strianese, che ferma una buona azione per gli uomini di mister Pirozzi.
Dopo ventisette minuti, punizione in area di Pellecchia, spazza la difesa. Minuto 34°, Pellecchia si invola verso la porta, esce Grieco che blocca la sfera.
Quattro minuti dopo, angolo di Ndiaye, arriva in anticipo su tutti Caliendo, ma il suo tiro termina a lato.
Altra occasione per Caliendo al quarantesimo: sberla da fuori area, deviata in angolo. Un minuto di recupero e squadre negli spogliatoi. Fine primo tempo.
La ripresa
La ripresa vede gli azzurri in attacco. Al settimo Caliendo, prova dalla distanza, para Grieco. Chance per gli ospiti al sedicesimo, Passariello entra in area e tira in diagonale, bravo Sorrentino a mettere in angolo.
Punizione di Spinola dopo 29° di gioco, il portiere Grieco, smanaccia in angolo. Due minuti dopo prova Passariello, para Sorrentino, sul capovolgimento di fronte, Spinola tira dalla distanza, palla deviata in corner.
Leggi anche:
Vantaggio dell’ Ebolitana al minuto 35°con Hefiane. Bellissimo tiro a giro sull’out di sinistra che si insacca alla destra di Grieco. Esplode il Dirceu.
Al primo di recupero Spinola, recupera palla in area, ma il portiere Grieco recupera e sventa la minaccia.
La partita termina, dopo sette minuti di extra time. Vince l’Ebolitana, la squadra viene applaudita dal pubblico di casa.