Ebolitana Calcio 1925: un muro tra i pali. Ufficiale l’arrivo del portiere Luigi Sorrentino

La società Ebolitana Calcio 1925 continua a muoversi con decisione sul mercato, decisa a rafforzare l’organico a disposizione di mister Egidio Pirozzi. La dirigenza ha messo a segno un colpo di grande spessore per blindare la porta: è ufficiale l’acquisto di Luigi Sorrentino, esperto portiere classe 1991.

Un profilo di grande affidabilità

Il presidente Francesco D’Addino e il direttore sportivo Ramon Taglianetti hanno voluto un profilo di assoluta garanzia per il reparto arretrato. Sorrentino, infatti, porta con sé un bagaglio di esperienza notevole, costruito attraverso una carriera trascorsa tra categorie importanti del calcio meridionale e nazionale.

Cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Napoli, il nuovo numero uno dell’Ebolitana ha avuto modo di confrontarsi con il professionismo in Serie C, vestendo le maglie di Monza e Giulianova. Successivamente, la sua carriera si è consolidata in Serie D, dove ha difeso i pali di club blasonati come Angri, Afragolese, Portici e Sarnese.

Non meno significativa la sua presenza nel campionato di Eccellenza, che lo ha visto protagonista con società prestigiose quali Savoia, Scafatese e, in una seconda parentesi, l’Angri.

Sorrentino rappresenta, dunque, un innesto di affidabilità e qualità, scelto proprio per la sua capacità di infondere sicurezza alla difesa e di guidare il reparto arretrato con l’autorevolezza e il carisma che solo l’esperienza può dare. La scelta della società ebolitana è chiara: puntare su un portiere rodato e abituato a gestire le pressioni dei palcoscenici più impegnativi.

Le dichiarazioni della società e il saluto ad Angarelli

Soddisfazione è stata espressa dal presidente D’Addino, che ha sottolineato l’importanza di avere in rosa un portiere di tale valore. Sulla stessa linea il direttore sportivo Taglianetti, che ha rimarcato come l’arrivo di Sorrentino serva a rendere l’Ebolitana ancora più solida e competitiva in vista della stagione.

Contestualmente all’annuncio del nuovo acquisto, l’Ebolitana Calcio 1925 ha anche comunicato la rescissione consensuale del contratto con il giovane portiere classe 2006 Christian Angarelli. Il club ha voluto ringraziare Angarelli per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera sportiva e personale.