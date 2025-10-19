Serie D: la Gelbison cade al “Valentino Giordano”, passa la Vibonese per 0-2

Sconfitta che apre una crisi di risultati per la Gelbison che non trova la vittoria da un mese

A cura di Alessandro Pippa

Una Gelbison lenta e prevedibile viene sconfitta dalla Vibonese che sigla un goal per tempo, facendo entrare i cilentani in crisi di risultati.

La partita

Nella prima frazione, comincia meglio la squadra ospite che al 7’ passa in vantaggio sfruttando una punizione da zona defilata di Balla, la sfera attraversa tutta l’area di rigore e senza alcuna deviazione termina in rete per lo 0-1.

Dopo essere stata colpita, a freddo, la Gelbison prova a reagire al 16’ con una punizione di Russo, smanacciata da Marano.

La Vibonese lascia il pallino del gioco alla Gelbison, chiudendo tutte le linee di passaggio ed evitando eventuali rischi, sul finire della prima frazione ci riprova ancora Ferreira per la Gelbison, ma la sua conclusione viene respinta da Marano. Termina la prima frazione con il risultato di 0-1.

La ripresa

Nella ripresa i ritmi si abbassano la Gelbison non riesce a rendersi pericolosa, mentre la Vibonese al 57’ trova la rete del raddoppio con un gran tiro dalla distanza di Castillio che supera Sakho per lo 0-2.

La Gelbison si riaffaccia in avanti timidamente al 70’ con un tiro di Ferreira che termina abbondantemente sul fondo.

Nel finale i Cilentani provano a riversarsi in avanti senza creare nessun pericolo, termina così l’incontro con il risultato di 0-2.

Sconfitta che apre una crisi di risultati per la Gelbison che non trova la vittoria da un mese.

