Eccellenza: la Battipagliese espugna il campo dell’imbattuta capolista Apice per 2-0

Mattatore dell’incontro l’attaccante Carmine Senatore, autore di una doppietta

Nell’ottava giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese espugna il campo dell’imbattuta capolista Apice per due reti a zero.

Mattatore dell’incontro l’attaccante Carmine Senatore, autore di una doppietta. Mister Fiume cambia faccia e modulo alle zebrette sedendo Sabatino e dando fiducia dal primo minuto a Spagnuolo e Senatore al fianco di Ripa.

La partita

Chance dall’inizio anche per il giovane Paraggio, che ben figura nel terzetto arretrato. Dopo 7’ le zebrette passano in vantaggio con Senatore ma la bandierina del primo assistente è alzata a sanzionare la posizione irregolare dell’ex Buccino.

Al 10’ ci prova Formicola con una punizione dal limite, palla fuori. Al 18’ passano le zebrette: Ripa inventa l’assist per Senatore che sbuca alle spalle della difesa sannita e con uno “scavetto” supera Fusco in uscita bassa.

La reazione dell’Apice è veemente ma sbatte contro un grande Trapani che dice di no prima a Ciampi e poi a Perretta.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa la Battipagliese raddoppia: contropiede letale con Ripa che lancia Senatore in campo aperto, l’esterno bianconero sterza sul destro e con un tiro a giro supera un incolpevole Fusco proteso in tuffo.

La gara aumenta d’intensità ma diminuisce di spettacolarità con le azioni da rete che latitano.

Prima del triplice fischio da segnalare tre conclusioni dell’Apice con Colarusso, Mattea e Schinnea che non inquadrano lo specchio della porta. La Battipagliese amministra in surplace.

Il tabellino

APICE: Fusco, Potenza (dal 10’s.t. Urciuoli), Vernacchio (dal 48’s.t. Caso), Mercaldo, Ciampi, Perretta (dal 1’s.t. Ruggiero), Schinnea, Mincione, Romeo (dal 17’s.t. Mattea), Colarusso, Ibra (dal 10’s.t. Onesto). A disposizione: Guerra, Sanginario, Centrella, Fuccio. Allenatore: Cioffi

BATTIPAGLIESE: Trapani, Cuomo, Olmos, Formicola (dal 37’s.t. Senatore M.), Senatore (dal 22’s.t. Sabatino), Ripa, Paraggio, Nuvoli, Losasso, Bisceglia, Spagnuolo (dal 15’s.t. Cafaro).

A disposizione: Di Sarno, Bove, Rinaldi, Suozzo, Garofalo, Nese.

Allenatore: FiumeRETI: 18’p.t. e 5’s.t. Senatore C.

ARBITRO: Signor Andrea Airaghi Colombo di Legnano

ASSISTENTI: Signor Storelli di Nocera Inferiore e Vanacore di Castellammare di Stabia

NOTE: Ammoniti: Ciampi, Ripa, Formicola e Sabatino. Al 49’s.t. espulso Ruggiero (A) per fallo di reazione. Calci d’angolo: 6 a 3 per l’Apice.

Recupero: 5’p.t. e 7’s.t. Spettatori: 500 di cui 200 da Battipaglia

