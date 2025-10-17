Eccellenza, incrocio infuocato tra Apice e Battipagliese: ospite insidioso per l’Ebolitana

Questo weekend continua a tenere alta l’altalena delle emozioni in un campionato d’Eccellenza che vive di sussulti

A cura di Manuel Chiariello

Se tutte le attenzioni della scorsa settimana erano incentrate sul derby tra Battipagliese ed Ebolitana, poi terminato 1-1, questo weekend continua a tenere alta l’altalena delle emozioni in un campionato d’Eccellenza che vive di sussulti.

Le gare

Esame di maturità per la Battipagliese impegnata nella trasferta più difficile della stagione, almeno finora: Apice. I padroni di casa sono in vetta alla classifica in solitaria con 6 vittorie, 1 pareggio e ancora nessun ko. Le zebrette sono chiamate ad una grande prova di squadra per frenare la corsa di una compagine lanciatissima e sinora perfetta. Gara fondamentale anche e soprattutto per le ambizioni dei bianconeri. In caso di sconfitta, infatti, il distacco dalla capolista aumenterebbe vertiginosamente a +9. Un divario che, nonostante l’inizio della stagione, potrebbe già pesare per l’andamento complessivo del campionato. Ad approfittare dello scontro diretto tra Apice e Battipagliese potrebbe essere proprio l’Ebolitana. Gli eburini, dopo aver resistito in inferiorità numerica nel derby ed essere usciti dalla Coppa Italia contro il Gladiator, affrontano un avversario mai domo come il Salernum Baronissi. Al “Dirceu” la formazione di mister Pirozzi sa solo vincere, ma questo match nasconde tantissime insidie specialmente dopo una settimana così carica ed intensa. Disperatamente alla ricerca del primo successo stagionale la Polisportiva Santa Maria che, al “Carrano”, ospita il Città di Solofra. La compagine giallorossa, che si è ulteriormente rinforzata in attacco con l’arrivo del giovane Capuozzo, ha un solo risultato da conquistare: i 3 punti. L’ultimo posto in classifica ha fatto già suonare il campanello d’allarme e ora tocca superare le difficoltà e reagire in campo con una partita di carattere e personalità.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Roccadaspide, la RSA sarà presto realtà: affidati i lavori per un importo di 4 milioni di euro

La struttura sorgerà in un’area a monte dell’ospedale e quindi a pochi…

Castellabate, quante bontà: al via la fiera del cioccolato artigianale

Appuntamento dal 17 al 19 ottobre, dalle ore 10 alle ore 24.00…

Tg Sport

Tg Sport InfoCilento 17 ottobre 2025

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale sportivo di InfoCilento. Conduce Alessandro Pippa

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito