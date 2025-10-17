Eccellenza, incrocio infuocato tra Apice e Battipagliese: ospite insidioso per l’Ebolitana

Se tutte le attenzioni della scorsa settimana erano incentrate sul derby tra Battipagliese ed Ebolitana, poi terminato 1-1, questo weekend continua a tenere alta l’altalena delle emozioni in un campionato d’Eccellenza che vive di sussulti.

Le gare

Esame di maturità per la Battipagliese impegnata nella trasferta più difficile della stagione, almeno finora: Apice. I padroni di casa sono in vetta alla classifica in solitaria con 6 vittorie, 1 pareggio e ancora nessun ko. Le zebrette sono chiamate ad una grande prova di squadra per frenare la corsa di una compagine lanciatissima e sinora perfetta. Gara fondamentale anche e soprattutto per le ambizioni dei bianconeri. In caso di sconfitta, infatti, il distacco dalla capolista aumenterebbe vertiginosamente a +9. Un divario che, nonostante l’inizio della stagione, potrebbe già pesare per l’andamento complessivo del campionato. Ad approfittare dello scontro diretto tra Apice e Battipagliese potrebbe essere proprio l’Ebolitana. Gli eburini, dopo aver resistito in inferiorità numerica nel derby ed essere usciti dalla Coppa Italia contro il Gladiator, affrontano un avversario mai domo come il Salernum Baronissi. Al “Dirceu” la formazione di mister Pirozzi sa solo vincere, ma questo match nasconde tantissime insidie specialmente dopo una settimana così carica ed intensa. Disperatamente alla ricerca del primo successo stagionale la Polisportiva Santa Maria che, al “Carrano”, ospita il Città di Solofra. La compagine giallorossa, che si è ulteriormente rinforzata in attacco con l’arrivo del giovane Capuozzo, ha un solo risultato da conquistare: i 3 punti. L’ultimo posto in classifica ha fatto già suonare il campanello d’allarme e ora tocca superare le difficoltà e reagire in campo con una partita di carattere e personalità.