Prove di carico sulla statale 19TER: interventi completati sul ponte Ficarola e modifiche al transito per il Massa Vetere

Avanzano a ritmi serrati le operazioni di manutenzione programmata lungo la strada statale 19TER “Dorsale Aulettese”. Nella giornata di ieri, mercoledì 3 giugno, sono state eseguite con successo le verifiche strutturali sul ponte Ficarola, un’infrastruttura strategica situata nel territorio comunale di Caggiano, in provincia di Salerno. Le attività tecniche si sono concluse in anticipo rispetto alla tabella di marcia, permettendo di ripristinare la normale circolazione già alle ore 16.00, rispetto alle ore 19.00 inizialmente previste.

Il programma dei lavori sul ponte Massa Vetere

Il piano di monitoraggio prosegue oggi, giovedì 4 giugno, con analoghi test programmati sul ponte Massa Vetere. Per consentire lo svolgimento delle attività in piena sicurezza, si rende necessaria l’interdizione totale al transito del tratto stradale compreso tra il chilometro 8,351 e il chilometro 9,795. Il blocco della circolazione è scattato alle ore 9.00 e rimarrà in vigore fino alle ore 19.00 di questa sera. Sia il traffico leggero sia quello pesante dovranno usufruire dei percorsi alternativi appositamente segnalati sul posto.

Dettagli tecnici e investimenti della manutenzione Anas

I test rappresentano la fase conclusiva di un ampio piano di interventi di manutenzione programmata gestiti da Anas, che ha comportato un investimento complessivo pari a 11 milioni di euro per le due strutture. Le opere realizzate hanno riguardato il risanamento profondo e il potenziamento dei livelli di sicurezza delle infrastrutture.

Nello specifico, gli addetti ai lavori hanno provveduto ai ripristini corticali del cemento e alla sostituzione dei giunti di dilatazione e di alcuni appoggi, un’operazione che ha richiesto il sollevamento controllato degli impalcati. Il progetto ha incluso anche la posa in opera di barriere di sicurezza aggiornate secondo i più recenti standard normativi, l’impermeabilizzazione delle superfici e il completo rifacimento del manto stradale.

Prospettive future per il ponte Calabri

I cantieri sulla Dorsale Aulettese non si fermano qui. Anas sta attualmente procedendo al riaffidamento dei lavori per il ponte Calabri, situato tra il chilometro 8,351 e il chilometro 7,556. L’intervento, che seguirà le medesime modalità operative dei precedenti, sarà assegnato a una nuova ditta tramite lo strumento dell’Accordo Quadro. Secondo le stime attuali, l’avvio effettivo del cantiere su strada è programmato per il prossimo autunno.

Il traguardo finale di questo esteso programma di riqualificazione è l’innalzamento dei livelli di sicurezza e della fluidità del traffico sull’intera arteria stradale. Il completamento dei lavori consentirà inoltre di eliminare in via definitiva le limitazioni alla circolazione che erano state precedentemente imposte ai mezzi pesanti.