Calendari Eccellenza: sorteggiati oggi gli intrecci del campionato

Nel pomeriggio di oggi sono stati sorteggiati i calendari inerenti ai tornei di Eccellenza. Tre i gironi con quattordici squadre a testa. La prima si giocherà la possibilità di salto in Serie D in un triangolare con le vincenti dei tre gruppi, la terza classificata andrà ai play-off nazionali come la vincente dei play-off incrociati dei tre raggruppamenti. Quattro le retrocessioni a girone con le ultime due in Promozione e altre due tramite i play-out. Oggi sono stati stilati gironi del massimo campionato dilettantistico a carattere regionale.

Eccellenza: oggi i calendari

Us Agropoli, Virtus Cilento, Buccino Volcei e Calpazio hanno conosciuto oggi i calendari riguardante il torneo di Eccellenza campana. Gli stessi sono stati svelati tramite una diretta svolta sulla pagina Facebook della LND Campania. Si partirà il 12 di settembre, dopo il prologo della Coppa Italia in programma questo week-end.

Gli intrecci delle squadre del nostro territorio

Esordio in casa per l’Us Agropoli opposto al Vico Equense e per la Virtus Cilento opposto al Costa D’Amalfi. Trasferte per Calpazio, con il Faiano, e il Buccino Volcei, con il Salernum Baronissi. Chiudono il primo turno l’Alfaterna con il San Marzano, il Sant’Agnello con la Scafatese e l’Angri con il Castel San Giorgio. Una settimana dopo il Buccino Volcei ospita l’Agropoli e la Calpazio l’Angri mentre sarà in trasferta la Virtus CIlento attesa dalla Scafatese. Nelle altre gare Costa d’Amalfi – Salernum Baronissi, Castel San Giorgio- Sant’Agnello, San Marzano- Faiano e Vico Equense Alfaterna. Nella terza poi l’Agropoli attende il Costa d’Amalfi e la Virtus Cilento il Castel San Giorgio. Il Buccino fa visita all’Alfaterna e la Calpazio al San Marzano. Tra le altre Faiano-Vico Equense, Sant’Agnello-Angri e Salernum Baronissi-Scafatese.