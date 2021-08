Coppa Italia Eccellenza 2021-2022: date, gare e gironi

Nel pomeriggio di oggi la LND Campania ha reso note tutte le info riguardanti la Coppa Italia d’Eccellenza 2021-2022. Quarantadue le squadre divise in quattordici gironi, ognuno da tre squadre. Passano le prime e le due migliori seconde.

Coppa Italia Eccellenza 2021-2022: il regolamento

I quattordici gironi composti da tre società si svolgono con la formula così detta “all’italiana”, con gare di sola andata. In caso di parità di punti conseguiti da due o anche tre società, al termine delle gare del

primo turno, la vincitrice del girone viene determinata tenendo conto, in successione: classifica avulsa, differenza reti, maggior numero di reti realizzate. Per le ultime due squadre promosse si procederà alla compilazione di una graduatoria, fra le quattordici società seconde classificate nelle gare dei gironi del primo turno. Si terrà conto del maggior numero di punti conseguiti, della differenza del maggior numero di reti segnate nel girone.

Prima giornata: sabato 4 settembre / domenica 5 settembre.

Seconda giornata: mercoledì 8 settembre 2021.

Terza giornata: sabato 25 settembre / domenica 26 settembre.

Ottavi di finale 13.10.2021 – 27.10.2021.

Quarti di finale 24.11.2021 – 15.12.2021.

Semifinali 05.01.2022 – 19.01.2022.

Finale domenica 6 febbraio 2022

Il tabellone completo è visibile cliccando qui.

I gruppi

A FRATTESE, MONDRAGONE, ALBANOVA.

B ACERRANA, VIRTUS VOLLA, POMIGLIANO.

C NEAPOLIS, NUOVA NAPOLI NORD, PIANURA.

D NAPOLI UNITED, GIUGLIANO, ERCOLANESE.

E ISCHIA, BARANO, REAL FORIO.

F PALMESE, OTTAVIANO, SAVIANO.

G FORZA E CORAGGIO, MADDALONESE, CERVINARA.

H MONTEMILETTO, VIS ARIANO, GROTTA.

I BUCCINO VOLCEI, FAIANO, POLISPORTIVA DIL. LIONI.

L S.ANTONIO ABATE, SCAFATESE, VICO EQUENSE.

M VIRTUS AVELLINO, SALERNUM BARONISSI, ECLANESE.

N CASTEL S. GIORGIO, ALFATERNA, S.MARZANO.

O ANGRI, COSTA D’AMALFI, S. AGNELLO.

P CALPAZIO, AGROPOLI, VIRTUS CILENTO.



Prima giornata 4 / 5 settembre

FRATTESE – MONDRAGONE

ACERRANA – VIRTUS VOLLA

NEAPOLIS – NUOVA NAPOLI NORD

NAPOLI UNITED – GIUGLIANO

ISCHIA – BARANO

PALMESE – OTTAVIANO

FORZA E CORAGGIO – MADDALONESE

MONTEMILETTO – VIS ARIANO

BUCCINO VOLCEI – FAIANO

S.ANTONIO ABATE – SCAFATESE

V. AVELLINO – SALERNUM BARONISSI

CASTEL S. GIORGIO – ALFATERNA

ANGRI – COSTA D’AMALFI

CALPAZIO AGROPOLI

Seconda giornata 8 settembre

Terza giornata – 25 / 26 settembre