Eccellenza e Promozione: i gironi del 2021-2022

Sono usciti oggi i gironi per i prossimi tornei di Eccellenza e di Promozione. Nei due principali campionati dilettantistici regionali rimangono inviarti i format della passata annata. In Eccellenza tre i gironi mentre in Promozione saranno cinque i gruppi. Queste le squadre delle due manifestazioni che comprendono squadre del nostro territorio.

Eccellenza e Promozione: i gironi

ECCELLENZA GIRONE C

AGROPOLI

ALFATERNA

BUCCINO VOLCEI

CALPAZIO

CITTÀ DI GRAGNANO

COSTA D AMALFI

FOOTBALL CLUB S.AGNELLO

ROSSOBLU CASTEL S.GIORGIO

SALERNUM BARONISSI

SCAFATESE CALCIO 1922

U.S. ANGRI 1927

U.S. FAIANO 1965

VICO EQUENSE 1958

VIRTUS CILENTO

PROMOZIONE GIRONE E

ACADEMY EBOLITANA

CENTRO STORICO SALERNO

F.C. SARNESE 1926

G.S. HERAJON 1956

GIFFONESE

GIFFONI SEI CASALI

NOCERA SUPERIORE

PROSANGIORGESE

REAL PALOMONTE

ROCCHESE

SANSEVERINESE

SPORTING PONTECAGNANO

TEMERARIA 1957 SAN MANGO

U.S. POSEIDON 1958

Queste gli altri gironi di Eccellenza

GIRONE A

AC OTTAVIANO

AUDAX CERVINARA CALCIO

ECLANESE 1932 CALCIO

FORZA E CORAGGIO BN

GROTTA 1984

LMM MONTEMILETTO

PALMESE

POLISPORTIVA DIL. LIONI

POMIGLIANO

REAL ACERRANA 1926

SAVIANO 1960

VIRTUS AVELLINO 2013

VIRTUS VOLLA

VIS ARIANO ACCADIA

GIRONE B

AC SANT ANTONIO ABATE1971

ALBANOVA CALCIO

BARANO CALCIO

CALCIO FRATTESE 1928

ERCOLANESE

F.C.GIUGLIANO 1928

ISCHIA CALCIO ARL

MADDALONESE 1919

MONDRAGONE

NAPOLI UNITED

NEAPOLIS

NUOVA NAPOLI NORD

PIANURA CALCIO 1977

REAL FORIO 2014

Queste gli altri gironi di Promozione

GIRONE A

AQUILE ROSANERO CASERTA

BOYS CAIVANESE

CASTELVOLTURNO CALCIO

CELLOLE CALCIO

FC LUSCIANO

POL. SPORTING PIETRELCINA

POLISPORTIVA PUGLIANELLO

PONTE 98

SESSANA

TEANO CALCIO 1939

VILLA LITERNO

VIRTUS GOTI 97

VITULANO

VITULAZIO CALCIO

GIRONE B

ABELLINUM CALCIO 2012

BAIANO

CASTELPOTO

CIMITILE

FOOTBALL CLUB AVELLINO

G. CAROTENUTO

GESUALDO

MANOCALZATI

MONTESARCHIO

MONTORO

POLISPORTIVA BISACCESE

REAL S. MARTINO V.C.

SAN VITALIANO

SOLOFRA

GIRONE C

EDILMER CARDITO

ISOLA DI PROCIDA

LACCO AMENO 2013

ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA

PUTEOLANA 1909

QUARTOGRAD

REAL FRATTAMINORE

RIONE TERRA

S. ANASTASIA CALCIO

SAN FRANCESCO SOCCER

SPORTING BARRA

SPORTING ERCOLANO

TERZIGNO 1964

VIRTUS AFRAGOLA SOCCER

GIRONE D

AGEROLA SRL

ATLETICO PAGANI

CERCOLA CALCIO FOX

F.C. VIRIBUS SOMMA 100

MASSA LUBRENSE

MICRI

S.C. VICTORIA MARRA

S. GIUSEPPE

SAN SEBASTIANO F.C.

SAN VITO POSITANO 1956

SANT’ANIELLO GRAGNANO

SANTA MARIA LA CARITÀ

SCUOLA CALCIO STRIANO

UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI