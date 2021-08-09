Eccellenza e Promozione: i gironi del 2021-2022

Nelle giornata odierna sono stati diramati dalla Lnd Campania i gironi di Eccellenza e Promozione della stagione 2021-2022

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Sono usciti oggi i gironi per i prossimi tornei di Eccellenza e di Promozione. Nei due principali campionati dilettantistici regionali rimangono inviarti i format della passata annata. In Eccellenza tre i gironi mentre in Promozione saranno cinque i gruppi. Queste le squadre delle due manifestazioni che comprendono squadre del nostro territorio.

Eccellenza e Promozione: i gironi

ECCELLENZA GIRONE C

  • AGROPOLI
  • ALFATERNA
  • BUCCINO VOLCEI
  • CALPAZIO
  • CITTÀ DI GRAGNANO
  • COSTA D AMALFI
  • FOOTBALL CLUB S.AGNELLO
  • ROSSOBLU CASTEL S.GIORGIO
  • SALERNUM BARONISSI
  • SCAFATESE CALCIO 1922
  • U.S. ANGRI 1927
  • U.S. FAIANO 1965
  • VICO EQUENSE 1958
  • VIRTUS CILENTO

PROMOZIONE GIRONE E

  • ACADEMY EBOLITANA
  • CENTRO STORICO SALERNO
  • F.C. SARNESE 1926
  • G.S. HERAJON 1956
  • GIFFONESE
  • GIFFONI SEI CASALI
  • NOCERA SUPERIORE
  • PROSANGIORGESE
  • REAL PALOMONTE
  • ROCCHESE
  • SANSEVERINESE
  • SPORTING PONTECAGNANO
  • TEMERARIA 1957 SAN MANGO
  • U.S. POSEIDON 1958

Queste gli altri gironi di Eccellenza

GIRONE A

  • AC OTTAVIANO
  • AUDAX CERVINARA CALCIO
  • ECLANESE 1932 CALCIO
  • FORZA E CORAGGIO BN
  • GROTTA 1984
  • LMM MONTEMILETTO
  • PALMESE
  • POLISPORTIVA DIL. LIONI
  • POMIGLIANO
  • REAL ACERRANA 1926
  • SAVIANO 1960
  • VIRTUS AVELLINO 2013
  • VIRTUS VOLLA
  • VIS ARIANO ACCADIA
    GIRONE B
  • AC SANT ANTONIO ABATE1971
  • ALBANOVA CALCIO
  • BARANO CALCIO
  • CALCIO FRATTESE 1928
  • ERCOLANESE
  • F.C.GIUGLIANO 1928
  • ISCHIA CALCIO ARL
  • MADDALONESE 1919
  • MONDRAGONE
  • NAPOLI UNITED
  • NEAPOLIS
  • NUOVA NAPOLI NORD
  • PIANURA CALCIO 1977
  • REAL FORIO 2014

Queste gli altri gironi di Promozione

GIRONE A

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  • BOYS CAIVANESE
  • CASTELVOLTURNO CALCIO
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  • FC LUSCIANO
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  • POLISPORTIVA PUGLIANELLO
  • PONTE 98
  • SESSANA
  • TEANO CALCIO 1939
  • VILLA LITERNO
  • VIRTUS GOTI 97
  • VITULANO
  • VITULAZIO CALCIO
    GIRONE B
  • ABELLINUM CALCIO 2012
  • BAIANO
  • CASTELPOTO
  • CIMITILE
  • FOOTBALL CLUB AVELLINO
  • G. CAROTENUTO
  • GESUALDO
  • MANOCALZATI
  • MONTESARCHIO
  • MONTORO
  • POLISPORTIVA BISACCESE
  • REAL S. MARTINO V.C.
  • SAN VITALIANO
  • SOLOFRA

GIRONE C

  • EDILMER CARDITO
  • ISOLA DI PROCIDA
  • LACCO AMENO 2013
  • ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA
  • PUTEOLANA 1909
  • QUARTOGRAD
  • REAL FRATTAMINORE
  • RIONE TERRA
  • S. ANASTASIA CALCIO
  • SAN FRANCESCO SOCCER
  • SPORTING BARRA
  • SPORTING ERCOLANO
  • TERZIGNO 1964
  • VIRTUS AFRAGOLA SOCCER
    GIRONE D
  • AGEROLA SRL
  • ATLETICO PAGANI
  • CERCOLA CALCIO FOX
  • F.C. VIRIBUS SOMMA 100
  • MASSA LUBRENSE
  • MICRI
  • S.C. VICTORIA MARRA
  • S. GIUSEPPE
  • SAN SEBASTIANO F.C.
  • SAN VITO POSITANO 1956
  • SANT’ANIELLO GRAGNANO
  • SANTA MARIA LA CARITÀ
  • SCUOLA CALCIO STRIANO
  • UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI

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