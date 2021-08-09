Eccellenza e Promozione: i gironi del 2021-2022

Sono usciti oggi i gironi per i prossimi tornei di Eccellenza e di Promozione. Nei due principali campionati dilettantistici regionali rimangono inviarti i format della passata annata. In Eccellenza tre i gironi mentre in Promozione saranno cinque i gruppi. Queste le squadre delle due manifestazioni che comprendono squadre del nostro territorio.
Eccellenza e Promozione: i gironi
ECCELLENZA GIRONE C
- AGROPOLI
- ALFATERNA
- BUCCINO VOLCEI
- CALPAZIO
- CITTÀ DI GRAGNANO
- COSTA D AMALFI
- FOOTBALL CLUB S.AGNELLO
- ROSSOBLU CASTEL S.GIORGIO
- SALERNUM BARONISSI
- SCAFATESE CALCIO 1922
- U.S. ANGRI 1927
- U.S. FAIANO 1965
- VICO EQUENSE 1958
- VIRTUS CILENTO
PROMOZIONE GIRONE E
- ACADEMY EBOLITANA
- CENTRO STORICO SALERNO
- F.C. SARNESE 1926
- G.S. HERAJON 1956
- GIFFONESE
- GIFFONI SEI CASALI
- NOCERA SUPERIORE
- PROSANGIORGESE
- REAL PALOMONTE
- ROCCHESE
- SANSEVERINESE
- SPORTING PONTECAGNANO
- TEMERARIA 1957 SAN MANGO
- U.S. POSEIDON 1958
Queste gli altri gironi di Eccellenza
GIRONE A
- AC OTTAVIANO
- AUDAX CERVINARA CALCIO
- ECLANESE 1932 CALCIO
- FORZA E CORAGGIO BN
- GROTTA 1984
- LMM MONTEMILETTO
- PALMESE
- POLISPORTIVA DIL. LIONI
- POMIGLIANO
- REAL ACERRANA 1926
- SAVIANO 1960
- VIRTUS AVELLINO 2013
- VIRTUS VOLLA
- VIS ARIANO ACCADIA
GIRONE B
- AC SANT ANTONIO ABATE1971
- ALBANOVA CALCIO
- BARANO CALCIO
- CALCIO FRATTESE 1928
- ERCOLANESE
- F.C.GIUGLIANO 1928
- ISCHIA CALCIO ARL
- MADDALONESE 1919
- MONDRAGONE
- NAPOLI UNITED
- NEAPOLIS
- NUOVA NAPOLI NORD
- PIANURA CALCIO 1977
- REAL FORIO 2014
Queste gli altri gironi di Promozione
GIRONE A
- AQUILE ROSANERO CASERTA
- BOYS CAIVANESE
- CASTELVOLTURNO CALCIO
- CELLOLE CALCIO
- FC LUSCIANO
- POL. SPORTING PIETRELCINA
- POLISPORTIVA PUGLIANELLO
- PONTE 98
- SESSANA
- TEANO CALCIO 1939
- VILLA LITERNO
- VIRTUS GOTI 97
- VITULANO
- VITULAZIO CALCIO
GIRONE B
- ABELLINUM CALCIO 2012
- BAIANO
- CASTELPOTO
- CIMITILE
- FOOTBALL CLUB AVELLINO
- G. CAROTENUTO
- GESUALDO
- MANOCALZATI
- MONTESARCHIO
- MONTORO
- POLISPORTIVA BISACCESE
- REAL S. MARTINO V.C.
- SAN VITALIANO
- SOLOFRA
GIRONE C
- EDILMER CARDITO
- ISOLA DI PROCIDA
- LACCO AMENO 2013
- ORAT. DON GUANELLA SCAMPIA
- PUTEOLANA 1909
- QUARTOGRAD
- REAL FRATTAMINORE
- RIONE TERRA
- S. ANASTASIA CALCIO
- SAN FRANCESCO SOCCER
- SPORTING BARRA
- SPORTING ERCOLANO
- TERZIGNO 1964
- VIRTUS AFRAGOLA SOCCER
GIRONE D
- AGEROLA SRL
- ATLETICO PAGANI
- CERCOLA CALCIO FOX
- F.C. VIRIBUS SOMMA 100
- MASSA LUBRENSE
- MICRI
- S.C. VICTORIA MARRA
- S. GIUSEPPE
- SAN SEBASTIANO F.C.
- SAN VITO POSITANO 1956
- SANT’ANIELLO GRAGNANO
- SANTA MARIA LA CARITÀ
- SCUOLA CALCIO STRIANO
- UC GIVOVA CAPRI ANACAPRI