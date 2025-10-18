Promozione, Agropoli – Città di Gragnano: i delfini ritrovano la vittoria

Contro il Città di Gragnano, decide l’incontro un goal per tempo, prima di Rabbeni e poi Caruso

A cura di Alessandro Pippa

I delfini ritrovano la vittoria sul campo dello stadio “Guariglia” di Agropoli nel match contro Città di Gragnano.

La partita

L’Agropoli comincia subito forte e dopo 40” passa in vantaggio con un colpo di testa di Rabbeni che supera Gambardella mettendo il risultato in discesa per i delfini, continua a spingere la squadra di casa e al 3’, lo stesso Rabbeni, spreca tutto da buona posizione, dopo una palla recuperata dal pressing offensivo di Montemarani.

Al 15’ Tedesco da calcio piazzato colpisce il palo, sulla respinta Montemarani da buona posizione spreca tutto calciando alto.

Timido tentativo di risposta del Gragnano al 20’ con un tiro dalla distanza facilmente bloccato da Lesta, al 35’ Tedesco, per i delfini, ci prova dalla distanza ma il suo tiro a giro termina di poco a lato.

Al 38 Rabbeni calcia un bolide dal limite dell’area, ma Gambardella risponde presente evitando il raddoppio.

L’occasione più nitida per la squadra ospite arriva al 43 con un tiro di Musto da fuori area che per poco non sorprende Lesta, bravo a deviare il pallone sulla traversa.

Leggi anche:

U.S. Agropoli, ecco un rinforzo per la difesa

Sugli sviluppi del corner successivo, sempre l’estremo difensore dei delfini allontana un pallone velenoso calciato direttamente in porta. Termina così la prima frazione con l’Agropoli in vantaggio per 1-0.

La ripresa

Nella ripresa i ritmi si abbassano e i delfini gestiscono la partita, la prima occasione degna di nota arriva al 60’ con Capozzoli che ci prova direttamente da calcio piazzato, trovando l’opposizione di Gambardella che devia in corner.

Il Gragnano si fa vedere in avanti al 73’ con un tentativo in mezza rovesciata di Romito, bloccato in due tempi da Lesta, al 77’ arriva il raddoppio dell’Agropoli con Caruso, abile a sfruttare un pallone vagante in area di rigore e depositarlo in rete.

Nel finale l’Agropoli addormenta la partita senza rischiare più nulla, termina l’incontro con il risultato di 2-0 per i delfini che ritornano alla vittoria.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Santa Maria, ancora rimandato l’appuntamento con la vittoria: 0-0 con il Solofra

I cilentani portano a casa un punto, ma restano ancora privi di…

“Conosci il tuo cuore”: a Roccadaspide un grande evento per la prevenzione cardiovascolare

L'iniziativa coinvolge diversi Comuni del Cilento e della Valle del Calore, ecco…

Capaccio Paestum: la Polizia Municipale onora l’arma dei Carabinieri

I vigili urbani capaccesi si sono recati in forma ufficiale presso la…

Stories

Ecco il nuovo palasport di Salerno
Ecco il nuovo palasport di Salerno
Blitz antidroga ad Eboli
Blitz antidroga ad Eboli
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Incendi in Cilento, arrestato piromane
Pioggia di fondi per la viabilità
Pioggia di fondi per la viabilità
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Eboli, sanzioni contro gli incivili
Torna il Premio Primula d’Oro
Torna il Premio Primula d’Oro
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito
Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

Ecco il nuovo palasport di Salerno Blitz antidroga ad Eboli Incidente sulla Bussentina, giallo sulla dinamica Incendi in Cilento, arrestato piromane Pioggia di fondi per la viabilità Edmondo Cirielli candidato presidente alla regione Campania Eboli, sanzioni contro gli incivili Torna il Premio Primula d’Oro Incidente sulla Cilentana, morto Luigi Santi Ogliastro Cilento, lettera minatoria al sindaco Michele Apolito