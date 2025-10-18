Promozione, Agropoli – Città di Gragnano: i delfini ritrovano la vittoria

I delfini ritrovano la vittoria sul campo dello stadio “Guariglia” di Agropoli nel match contro Città di Gragnano.
La partita
L’Agropoli comincia subito forte e dopo 40” passa in vantaggio con un colpo di testa di Rabbeni che supera Gambardella mettendo il risultato in discesa per i delfini, continua a spingere la squadra di casa e al 3’, lo stesso Rabbeni, spreca tutto da buona posizione, dopo una palla recuperata dal pressing offensivo di Montemarani.
Al 15’ Tedesco da calcio piazzato colpisce il palo, sulla respinta Montemarani da buona posizione spreca tutto calciando alto.
Timido tentativo di risposta del Gragnano al 20’ con un tiro dalla distanza facilmente bloccato da Lesta, al 35’ Tedesco, per i delfini, ci prova dalla distanza ma il suo tiro a giro termina di poco a lato.
Al 38 Rabbeni calcia un bolide dal limite dell’area, ma Gambardella risponde presente evitando il raddoppio.
L’occasione più nitida per la squadra ospite arriva al 43 con un tiro di Musto da fuori area che per poco non sorprende Lesta, bravo a deviare il pallone sulla traversa.
Sugli sviluppi del corner successivo, sempre l’estremo difensore dei delfini allontana un pallone velenoso calciato direttamente in porta. Termina così la prima frazione con l’Agropoli in vantaggio per 1-0.
La ripresa
Nella ripresa i ritmi si abbassano e i delfini gestiscono la partita, la prima occasione degna di nota arriva al 60’ con Capozzoli che ci prova direttamente da calcio piazzato, trovando l’opposizione di Gambardella che devia in corner.
Il Gragnano si fa vedere in avanti al 73’ con un tentativo in mezza rovesciata di Romito, bloccato in due tempi da Lesta, al 77’ arriva il raddoppio dell’Agropoli con Caruso, abile a sfruttare un pallone vagante in area di rigore e depositarlo in rete.
Nel finale l’Agropoli addormenta la partita senza rischiare più nulla, termina l’incontro con il risultato di 2-0 per i delfini che ritornano alla vittoria.