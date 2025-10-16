U.S. Agropoli, ecco un rinforzo per la difesa

L’US Agropoli ha annunciato l’ingaggio di Ezequiel Michelli, difensore centrale argentino classe 1990, pronto a rinforzare il reparto arretrato dei delfini.

Chi è Ezequiel Michelli

Giocatore di grande esperienza internazionale, Michelli ha alle spalle una carriera ricca di esperienze in diverse nazioni, che ne hanno forgiato il carattere e la versatilità. In Italia, la sua ultima esperienza è stata con il Buccino Volcei, formazione con cui ha iniziato la stagione in Eccellenza.

Le doti del calciatore

Fisicità, solidità difensiva e senso della posizione sono le sue doti principali, unite a una spiccata disciplina tattica. Il calciatore è già a disposizione di mister Turco e potrebbe esordire già nella prossima giornata di campionato.

Un innesto importante per l’Agropoli, che punta a consolidare le proprie ambizioni stagionali affidandosi a un profilo di comprovata affidabilità.