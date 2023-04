La ricetta dei buonissimi cestini di pasta frolla con la crema e le fragole

I cestini di pasta frolla con la crema e la fragola sono presenti nelle vetrine di ogni pasticceria. Sono dolci perfetti per ogni occasioni da passare in famiglia o con gli amici. Ecco la ricetta passo dopo passo per realizzare i buonissimi cestini di pasta frolla con la crema e le fragole.

Gli ingredienti per preparare i cestini di frolla

Per preparare dei deliziosi cestini di frolla con la crema e le fragole, avrai bisogno di: una confezione di pasta sfoglia già pronta, 100 g di zucchero, 100 g di burro, una bustina di vanillina, un uovo, un cucchiaio di acqua, due cucchiai di farina, una bacca di vaniglia, un bicchiere di panna montata, una confezione di fragole fresche e una confezione di fragole surgelate. Inoltre, avrai bisogno di una teglia da forno, una grattugia, una frusta elettrica, una spatola, un cucchiaio di legno, un tagliere, un coltello e una placca da forno.

Il procedimento passo-passo per cucinare i cestini di frolla

Inizia preparando la frolla. Per farlo, prendi una ciotola e aggiungi il burro ammorbidito, lo zucchero, la vanillina, l’uovo, l’acqua, la farina e la bacca di vaniglia. Mescola gli ingredienti fino a ottenere un composto omogeneo. Successivamente, stendi l’impasto su un piano di lavoro infarinato e con l’aiuto di un tagliere ricava dei quadrati di pasta sfoglia. Disponi i quadrati all’interno di una teglia da forno precedentemente imburrata e inforna a 180°C per circa 15 minuti.

Ecco la ricetta per preparare la crema

Per preparare la crema per farcire i cestini di frolla avrai bisogno di: 500 ml di latte intero, 6 tuorli d’uovo, 150 g di zucchero, 60 g di farina, 1 bacca di vaniglia (o un cucchiaino di estratto di vaniglia), scorza grattugiata di un limone (opzionale).

Preparazione: In una ciotola, sbattete i tuorli d’uovo con lo zucchero fino a ottenere un composto spumoso. Aggiungete la farina e continuate a mescolare fino a ottenere una miscela omogenea. In una pentola a fuoco medio, scaldate il latte con la bacca di vaniglia (tagliata a metà e con i semi raschiati) e la scorza di limone (se usata). Appena il latte inizia a bollire, rimuovete la bacca di vaniglia e la scorza di limone. Versate un po’ del latte caldo sulla miscela di uova e zucchero, mescolando energicamente per evitare la formazione di grumi. Aggiungete gradualmente il latte rimanente, mescolando costantemente. Versate il composto nella pentola e portate a ebollizione, mescolando continuamente con una frusta. Continuate a cuocere a fuoco medio-basso per circa 5 minuti, finché la crema si addensa e diventa densa. Rimuovete dal fuoco e versate la crema in una ciotola.

Ecco la crema è pronta per essere inserita nei cestini di pasta frolla.

Come farcire i cestini di frolla

Una volta sfornati e raffreddati i cestini di frolla, prendere la crema preparata precedentemente e con l’aiuto di un cucchiaio di legno, riempi ciascun cestino con la crema. Una volta riempiti tutti i cestini di frolla con la crema, prendi le fragole fresche e tagliale a metà con un coltello. Disposi le fragole tagliate sulla crema e infine, aggiungi un po’ di panna montata.

Come decorare i cestini di frolla

Per dare il tocco finale ai cestini di frolla con la crema e le fragole, prendi una confezione di fragole surgelate e con l’aiuto di una grattugia, grattugia un po’ di fragole sulla superficie di ciascun cestino. Inoltre, puoi anche utilizzare della granella di nocciole, delle scaglie di cioccolato o delle mandorle per decorare ulteriormente i tuoi cestini.

Come conservarli

I cestini di frolla con la crema e le fragole possono essere conservati a temperatura ambiente per al massimo due giorni. Tuttavia, è consigliabile conservarli in frigorifero, in un contenitore ermetico, per un massimo di una settimana.

Consigli utili per preparare i cestini di frolla

Per evitare che i cestini di frolla si secchino troppo durante la cottura, utilizza una placca da forno. Inoltre, per realizzare dei cestini di frolla più soffici e profumati, puoi aggiungere un cucchiaino di scorza di limone all’impasto. Infine, se non hai abbastanza tempo per preparare la frolla, puoi usare una confezione di pasta sfoglia già pronta.