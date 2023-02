La ricetta dei golosissimi bomboloni con la crema con pochi ingredienti semplici e freschi

I bomboloni con la crema sono uno dei dolci più amati in tutto il mondo. Sono morbidi, fragranti e ricchi di gusto, ed è proprio per questo che non possiamo resistere alla tentazione di mangiarne uno ogni volta che ne vediamo uno. Se siete tra coloro che hanno un debole per questi dolci, allora siete nel posto giusto! In questo articolo vi mostreremo come preparare in casa i nostri irresistibili bomboloni con la crema.

Bomboloni con la crema

I bomboloni con la crema sono un dolce classico e amato da tutti. Questa ricetta prevede l’utilizzo di pochi ingredienti semplici e freschi ed è perfetta per essere preparata in qualsiasi occasione. La consistenza morbida e la crema all’interno rendono questo dolce ancora più delizioso. Per preparare i bomboloni con la crema non servono particolari abilità culinarie, anche se un pizzico di fantasia non guasta mai!

Gli ingredienti

Per preparare i bomboloni con la crema ci servono pochi ingredienti semplici e freschi. Innanzitutto occorrono 300 g di farina, una bustina di lievito istantaneo, 150 ml di latte intero, 80 g di zucchero, 1 uovo, 50 g di burro fuso, un pizzico di sale e un cucchiaio di vaniglia. Inoltre ci serviranno 250 ml di panna fresca montata e 500 g di crema pasticcera.

Procedimento

Innanzitutto setacciare la farina in una terrina con il lievito istantaneo, il sale e lo zucchero. Aggiungere l’uovo, il latte e il burro fuso e mescolare bene fino ad ottenere un impasto morbido e omogeneo. Coprire con pellicola trasparente e far riposare in frigorifero per almeno 30 minuti.

Trascorso il tempo indicato, stendere l’impasto su un piano infarinato usando un mattarello fino ad ottenere una sfoglia molto sottile. Ricavare dei dischi con un taglia biscotti rotondo e adagiarli sulla teglia foderata con carta da forno. Cuocerli in forno preriscaldato a 180°C per circa 15 minuti. Sfornarli e lasciarli raffreddare completamente prima di procedere alla farcitura.

Come farcire i bomboloni

Una volta che i bomboloni sono raffreddati è possibile procedere con la farcitura. Per prima cosa bisogna preparare la crema pasticcera secondo le indicazioni riportate sulla confezione del prodotto oppure seguendo una ricetta tradizionale. Una volta pronta, mescolarla alla panna montata fino ad ottenere un composto morbido ed omogeneo. Prendere metà dei bomboloni raffreddati e bucarli al centro con l’aiuto di un coltellino affilato facendo attenzione a non bucare troppo in profondità. Prendere poi un sac à poche ed inserirci dentro il composto di crema pasticcera e panna montata, poi riempire i buchi dei bomboloni fin quasi all’orlo. Coprire i bomboloni farciti con l’altra metà dei dischi formando così delle mezzelune piene.

I bomboloni con la crema sono subito pronti da servire, tuttavia possono essere abbelliti con qualche tocco in più come deliziosi topping come scaglie di cioccolato fondente oppure granella di pistacchio o nocciole tritate grossolanamente. I bomboloni così preparati possono essere serviti come dessert dopocena o come deliziosa merenda per grandi e piccini!

Come conservare i bomboloni con la crema

I bomboloni con la crema si conservano bene per alcuni giorni anche senza bisogno di metterli in frigorifero o surgelatore. Si consiglia tuttavia di conservarli in contenitori ermeticamente chiusi per mantenerne intatta fragranza ed umidità. Inoltre si raccomanda di consumarli entro 2-3 giorni dalla preparazione per evitare che si secchino troppo o che si alterino le condizioni organolettiche del prodotto finale.

Consigli sulla preparazione dei bomboloni

Per variare questa ricetta è possibile aggiungere al composto altri aromi come scorza grattugiata di arancia oppure usare liquori come marsala o rhum per dare maggiore sapore all’impasto base della ricetta. Inoltre, è possibile sostituire parzialmente o totalmente la panna montata nella farcitura con del gelato alla vaniglia o altri gusti preferiti; in questo caso occorrerà tenere presente che sarà necessario inserire nel composto qualche cucchiaio in più di zucchero per bilanciare il sapore complessivo del dolce finale.

I bomboloni con la crema sono una delizia unica che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita. A partire dalla preparazione dell’impasto ai vari passaggi di cottura, il processo completo è divertente, facile e soprattutto soddisfacente. Una volta che i bomboloni sono pronti e farciti con la crema, possono essere serviti come dessert o snack goloso. Che tu li serva come dessert del giorno o come merenda pomeridiana, i bomboloni con la crema sono l’ideale per qualsiasi occasione. Provali subito e aggiungi un po’ di bontà alla tua vita.