Prepariamo la cheesecake ai fichi del Cilento: ecco i benefici di questo dolcissimo frutto

La cheesecake ai fichi è uno dei dolci più deliziosi e amati di sempre. Se siete alla ricerca di una ricetta facile e veloce da preparare, allora questo è l’articolo che fa per voi! In questo articolo vi mostreremo come preparare una cheesecake ai fichi in pochi semplici passaggi. Scoprirete anche quali sono gli ingredienti necessari, come scegliere i fichi giusti e come rendere la vostra cheesecake ancora più deliziosa ed irresistibile.

Gli ingredienti per preparare una cheesecake ai fichi

Preparare una deliziosa cheesecake ai fichi è più semplice di quanto si possa pensare.

Per prima cosa, serviranno i seguenti ingredienti:

250 g di biscotti secchi,

100 g di burro fuso,

1 cucchiaio di zucchero,

500 g di formaggio spalmabile,

2 uova intere,

120 ml di panna acida,

5 fichi sbucciati e tagliati a pezzi,

1 cucchiaio di miele.



Inoltre, è necessario anche un robot da cucina o un frullatore per tritare i biscotti ed è consigliabile avere anche una grattugia per grattugiare la scorza di un limone.

Il procedimento per preparare una cheesecake ai fichi

Una volta raccolti tutti gli ingredienti, è il momento di iniziare la preparazione della cheesecake. Prima di tutto, prendere i biscotti secchi e tritarli finemente nel frullatore o nel robot da cucina. Successivamente, mescolare i biscotti tritati con il burro fuso e lo zucchero in una ciotola. Quindi stendere il composto sulla base di una tortiera imburrata e infornarlo a 180°C per circa 10 minuti. Nel frattempo, lavorare il formaggio spalmabile con le uova intere e la panna acida fino ad ottenere un composto omogeneo. A questo punto aggiungere i pezzetti di fichi precedentemente tagliati e mescolare bene. Unire quindi il composto al biscotto cotto in forno e versarlo nella tortiera precedentemente rivestita con carta da forno. Infornare nuovamente la tortiera a 180°C per circa 25 minuti. Quando la cheesecake sarà pronta, lasciarla raffreddare prima di procedere con la guarnizione finale.

I benefici dei fichi

I fichi sono ricchi di nutrienti e sostanze benefiche che li rendono ideali come ingrediente principale in diversi piatti dolci come la cheesecake. Sono ricchi di vitamine A e C, minerali come potassio e magnesio, fibre alimentari e polifenoli antiossidanti che contribuiscono all’abbassamento del colesterolo cattivo nel sangue. Inoltre, i fichi sono anche ricchi di carboidrati complessi che forniscono energia prolungata al corpo, regolando anche i livelli di zucchero nel sangue.

Come conservare la cheesecake ai fichi

Una volta pronta la cheesecake ai fichi, è importante conservarla correttamente per preservarne sapore e consistenza. La cheesecake può essere conservata in frigorifero per circa 4-5 giorni coperta con pellicola trasparente o in un contenitore ermetico per mantenerla soffice al tatto e gustosa al palato. Se si desidera conservare la cheesecake a temperatura ambiente, è necessario coprirla con pellicola trasparente e conservarla in un luogo fresco e asciutto senza esporla direttamente alla luce solare.

Come servire la cheesecake ai fichi

La cheesecake ai fichi può essere servita in qualsiasi momento della giornata come dessert principale o per accompagnare altri piatti come yogurt o gelato alla frutta. Si può servire tiepida o fredda con qualche cucchiaio di sciroppo di miele oppure accompagnata da frutta fresca tagliata a pezzetti come fragole o lamponi freschi che aggiungono croccantezza all’impasto cremoso della cheesecake.

Preparare una cheesecake ai fichi è un’esperienza divertente ed emozionante che non deluderà mai. Una volta che la tua cheesecake sarà pronta, goditi la sua dolcezza e la sua consistenza cremosa. Assapora i gustosi fichi freschi e assapora il sapore della tua creazione. La cheesecake ai fichi è un dessert delizioso che sicuramente farà impazzire tutti i tuoi ospiti.