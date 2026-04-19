Zuppa di Pesce Cilentana: L’Essenza del Mare in un Piatto Storico

C’è un momento, nel Cilento, in cui capisci davvero cosa significa cucina di mare. Non è quando il piatto arriva in tavola, ma quando inizi a sentire quel profumo intenso, pieno, che sa di costa, di barche, di giornate lunghe e lente.

La zuppa di pesce è tutto questo. Un piatto semplice solo all’apparenza, che vive di materia prima e rispetto dei tempi. Ed è proprio da qui che partiamo, nella prima puntata di Sapori in Tavola.

Gli Ingredienti: Eccellenze del Territorio

Per preparare una zuppa di pesce per 4 persone, la scelta della materia prima è fondamentale:

Cozze: 1 kg

1 kg Vongole: 500 g

500 g Lupini: 500 g

500 g Gamberi: 500 g (circa 200 g puliti)

500 g (circa 200 g puliti) Calamari freschi: 2

2 Pomodoro San Marzano DOP: 400 g

400 g Aglio: 1 spicchio (privato dell’anima)

1 spicchio (privato dell’anima) Olio Extravergine di Oliva: q.b.

q.b. Peperoncino e Prezzemolo fresco: abbondante

abbondante Sale: q.b. (con moderazione)

q.b. (con moderazione) Base croccante: Pane duro, biscotto o fresella cilentana

La Preparazione: Il Segreto è nell’Acqua di Mare

Parti dai frutti di mare, che vanno lavorati con attenzione. Cozze, vongole e lupini vanno aperti separatamente, perché hanno tempi di cottura diversi. Questo passaggio è fondamentale. Man mano che si aprono, filtrane l’acqua e conservala: è lì che si concentra tutto il sapore del mare.

In una padella ampia, versa un giro generoso di olio extravergine di oliva, aggiungi uno spicchio di aglio tritato senza anima e un po’ di peperoncino. Fai partire il soffritto senza bruciarlo. Aggiungi i calamari tagliati e lasciali rosolare a fiamma viva. Subito dopo unisci il pomodoro San Marzano DOP e lascia cuocere qualche minuto.

Il Tocco Finale: L’Unione dei Sapori

A questo punto entra in gioco l’elemento chiave: versa l’acqua filtrata dei frutti di mare. Il sugo prende corpo, il profumo cambia, diventa più profondo. Lascia andare a fiamma viva finché si amalgama bene.

Solo alla fine aggiungi cozze, vongole, lupini e i gamberi già puliti. Bastano pochi minuti, giusto il tempo di farli insaporire senza cuocerli troppo. Assaggia e regola di sale con attenzione: spesso non serve aggiungerne. Chiudi con prezzemolo fresco abbondante.

Come Servire la Zuppa Cilentana

Nel piatto non può mancare la base: pane duro, biscotto o fresella cilentana, che va leggermente inumidita e messa sotto. È lì che la zuppa si appoggia, ed è lì che succede tutto. Il sugo viene assorbito, si concentra, diventa ancora più intenso.

Così è perfetta, con il pane. Ma diciamocelo: con questo fondo puoi farci anche uno spaghetto che non si dimentica. Questa non è una ricetta complicata. È una ricetta giusta. Sta tutta nel rispetto dei tempi, degli ingredienti e di un equilibrio che nel Cilento esiste da sempre. E quando la porti in tavola, non serve spiegare nulla. Parla da sola.